Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), hane halklarının gelir, eğitim ve meslek durumlarını temel alarak hazırladığı “Sosyoekonomik Seviye” (SES) raporunu yayımladı. 2022, 2023 ve 2024 verileri kullanılarak oluşturulan rapora göre, Türkiye’deki hanelerin yalnızca % 1,1’i en üst sosyoekonomik seviyede yer alıyor.

Araştırmada hanelerin sosyoekonomik düzeyi detaylı olarak incelendi. Üst seviyede yer alan haneler % 11,0, üst-alt grup % 16,4, üst-orta grup % 19,7, alt-orta % 16,5, alt grup % 18,6 ve en alt seviye ise % 16,7 oranında gerçekleşti.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN İLLERİ VE İLÇELERİ AÇIKLANDI

İllere göre dağılımda İstanbul, Ankara ve İzmir öne çıkıyor. En üst ve üst seviyedeki hanelerin % 28,6’sı İstanbul’da, % 11,5’i Ankara’da, % 6,7’si İzmir’de, % 3,9’u Bursa’da ve % 3,3’ü Antalya’da bulunuyor.

Araştırmaya göre Türkiye’nin en zengin 7 ilçesi şöyle sıralandı:

Çankaya (Ankara)

Kadıköy (İstanbul)

Beşiktaş (İstanbul)

Etimesgut (Ankara)

Nilüfer (Bursa)

Bakırköy (İstanbul)

Güzelbahçe (İzmir)

TÜİK verileri, Türkiye’de sosyoekonomik eşitsizliğin yanı sıra zenginliğin büyük ölçüde büyük şehirlerde yoğunlaştığını gösteriyor. İstanbul ve Ankara’nın ilçeleri listede ağırlık kazanırken, İzmir ve Bursa gibi diğer büyükşehirler de üst düzey sosyoekonomik gruplara ev sahipliği yapıyor.