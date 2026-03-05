Tuncay Özilhan ve eşi Emine Özilhan büyük kızları Türkan Özilhan'ın ilk çocuğu Tuncay ve eşi Öykü bebek bekliyor.

Öykü Tacir’in 5,5 aylık hamile olduğu ve bebeğin erkek olacağı öğrenildi. Bülent Cankurt'un köşesinde paylaştığı bilgilere göre; Özilhan çifti, ilk kez torun çocuğunu görecek.

20 Eylül'de Haliç kıyısındaki ünlü bir otelde evlenen Tacir çiftinin, mutluluklarını hemen bir bebekle taçlandırmaya karar verdikleri öğrenildi.

Tuncay ve Emine Özilhan çiftinin oğulları İzzet Özilhan’ın iki torunu ve kızları İpek Özkan’ın bir torunu bulunuyor; bu bebek ise çiftin ilk torun çocuğu olacak.