Türkiye'de uygulanan ekonomi politikaları ve küresel gelişmeler, çok sayıda Türk holdingin değerlerinde çalkantı yaşanmasına neden olurken, bu gelişmeler Türk milyarderlerin varlıklarının da hızla el değiştirmesine neden oluyor.



Dünyanın önde gelen finans dergilerinden Forbes, 2023 yılında yayınladığı milyarderler listesinde Türkiye'nin en zengin iş insanı olarak 5,3 milyar dolarlık varlığıyla İbrahim Erdemoğlu'nu göstermişti.

Erdemoğlu Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan İbrahim Erdemoğlu, başta SASA olmak üzere birçok şirketi üzerinde aldığı hisse alım-satım kararları ve şirketlerinin borsa performansları ile gündem olurken, bu yıl yayınlanan listede Erdemoğlu'nun servetinde sert bir düşüş yaşandığı görüldü.



ZİRVEDEN 17. SIRAYA DÜŞTÜ



2025 yılına yönelik paylaşılan 'Türkiye'nin en zengin insanları' listesinin ilk sırasında 5,4 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yer aldı.



İki yıl öncenin şampiyonu Erdemoğlu'nun ise varlıklarının toplam değeri 1,7 milyar dolara düşerken, listede ancak 17. sırada yer edinebildi.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 10 İSMİ



Paylaşılan listeye göre Türkiye'nin en varlıklı 10 ismi ve servetleri şu şekilde...



1 - Murat Ülker (5,4 milyar dolar)

2 - Şaban Cemil Kazancı (4,5 milyar dolar)

3 - Erman Ilıcak (3 milyar dolar)

4 - İpek Kıraç (2,8 milyar dolar)

5 - Mehmet Sinan Tara (2,8 milyar dolar)

6 - Semahat Sevim Arsel (2,7 milyar dolar)

7 - Ferit Faik Şahenk (2,6 milyar dolar)

8 - Filiz Şahenk (2,4 milyar dolar)

9 - Mustafa Rahmi Koç (2,4 milyar dolar)

10 - Hamdi Ulukaya (2,2 milyar dolar)