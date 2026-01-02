Dünyanın en büyük finans dergilerinden Forbes, 2025 yılının sona ermesiyle birlikte milyarderler listesini güncelledi.



Türk iş dünyasından çok sayıda ismin yer aldığı listede, Türkiye'nin en varlıklı iş insanı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker oldu.



5,3 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer alan Ülker'i 4,9 milyar dolar ile Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Cemil Kazancı takip etti. Kazancı'nın Ülker ile arasındaki farkı hızla kapatması, milyarderler liginde zirve koltuğunun yakın gelecekte değişebileceğini gözler önüne serdi.

SELÇUK BAYRAKTAR İLK KEZ KAYBETTİ



Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, güncellenen listede 1,7 milyar dolarlık servetiyle yer aldı. Geçtiğimiz yıl 1,8 milyar dolarlık serveti bulunduğu belirtilen Bayraktar, listeye girdiği günden bu yana ilk kez toplam varlıklarında değer kaybederek, servetinde 100 milyon dolarlık bir düşüş yaşadı.



Selçuk Bayraktar'ın ardından kardeşi ve Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar ise 1,6 milyar dolarlık servetiyle geçtiğimiz yıl olan konumunu aynı şekilde korumayı başardı.

EN BÜYÜK KAYBEDEN ERDEMOĞLU OLDU



2023 yılı listesinde 5,3 milyar dolar ile ilk sırada yer alan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu ise serbest düşüşünü sürdürdü.



Kısa süre önce 'Türkiye'nin en zengin iş insanı' olarak anılan Erdemoğlu'nun serveti 1,4 milyar dolara kadar geriledi. Böylece Erdemoğlu, Türkiye'nin en varlıklı 20 iş insanı listesinin dışında kaldı.



Erdemoğlu'nun yaşadığı kayıpların büyük bölümü, şirkete ait olan ve Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerin fiyatlarında yaşanan düşüşlerden kaynaklandı.





