ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, milyarderler listesini güncelledi.



Türkiye'den çok sayıda iş insanının yer aldığı listede en dikkat çeken değişiklik, Türkiye'nin en zengin iş kadını unvanını uzun zamandır elinde bulunduran İpek Kıraç'a yönelik oldu.



2016 yılından beri Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan ve holdingin en büyük hissedarları arasında yer alan Kıraç'ın 3,1 milyar dolarlık toplam serveti, son güncellemeyle birlikte 2,4 milyar dolara düştü.



700 MİLYON DOLAR BUHARLAŞTI



İş insanlarının sahip oldukları şirket hisseleri ve alternatif yatırım araçlarındaki varlıkları üzerinden yapılan değerlendirmeye göre oluşturulan listenin ilk sırasında 5,3 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yer alıyor.



Ülker'i 5,1 milyar dolar ile Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Cemil Kazancı takip ederken, söz konusu listede uzun yıllardır "En zengin kadın" unvanının sahibi İpek Kıraç olarak bilinmekteydi.



Buna karşın şubat ayının ortalarında yapılan değişiklikle birlikte, bir başka Koç Ailesi üyesi olan Semahat Sevim Arsel, 3,1 milyar dolarlık servetiyle bu unvanının yeni sahibi oldu.





