Türkiye'nin en büyük enerji şirketleri arasında yer alan Aksa Doğalgaz, yılın son iki ayı içerisinde halka arz edilmeyi planlıyor.

Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan Enerji Günlüğü’nde yer alan açıklamasında konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Halka arz süreçlerimiz, gündemimizin öncelikli konularının başında yer alıyor. 2025 yılı sonuna kadar halka arz için gerekli hazırlıklarımızı tamamlama planımız bulunuyor.

Amacımız, sürdürülebilir büyümemizi güçlendirerek hem ülkemizde hem de uluslararası ölçekte doğal gaz dağıtım sektöründe referans bir marka olmak. Biz de üzerimize düşen görevi yapıyor, güçlü altyapı ve hizmet ağımızla 2030 Global Aksa Stratejisi doğrultusunda ilerliyor, uzun vadeli yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz.”