Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sisi, resmi ziyaret kapsamında Mısır'a gelen Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u başkent Kahire'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

İki lider önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi. Mısır'ın Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonuna (ATMIS) katılmayı ve bu misyon çerçevesinde Somali'ye asker konuşlandırmayı hedeflediğini belirten Sisi, şunları kaydetti:

"Görüşmelerimizde Mısır'ın ATMIS'e katılımını da ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanı Mahmud'a, Mısır'ın Afrika kıtasına bağlılığı ve kardeş ülke Somali'de güvenlik ile istikrarın sağlanmasına yönelik kararlılığı doğrultusunda, misyon kapsamında güçlerini konuşlandırmak istediğini teyit ettim."

SİSİ'DEN SOMALİ'YE TAM DESTEK

Sisi, Somali topraklarının herhangi bir bölümünün bağımsızlığını tanımaya yönelik adımların uluslararası hukukun ihlali olduğunu ve Afrika Boynuzu'nun istikrarını tehdit ettiğini belirterek, "ülkelerin güvenliği ve egemenliği pahasına atılabilecek adımlara" karşı uyarıda bulundu ve bu tür girişimleri "Birleşmiş Milletler Şartı'nın ihlali" olarak nitelendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ülkesinin Somali'nin birliği ve toprak bütünlüğüne verdiği güçlü desteği yineleyerek, bu birliği zayıflatacak her türlü girişimi reddettiklerini söyledi.

Sisi, terörizmle mücadele ve güvenlik işbirliğine de değinerek, Mısır'ın askeri ve güvenlik alanındaki tecrübelerini Somali ile paylaşmaya hazır olduğunu, bu tehditle mücadelenin güçlü kurumlar ve nitelikli insan kaynağı gerektirdiğini vurguladı.

GÖZLER İSRAİL'E ÇEVİRİLDİ

Sisi'nin bu hamlesi sonrası gözler İsrail'e çevrildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz aylarda ülkesinin Somali'den ayrılarak tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Somaliland'i tanıdığını açıklamıştı.

Sisi'nin bu açıklaması üzerine bölgede tansiyon artarken tepkilerin odağındaki İsrail'in ne tepki vereceği merak konusu oldu.

İSRAİL'E İZİN VERMEYECEĞİZ

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İsrail’in Somaliland’i tanıma kararını "uluslararası hukuka aykırı ve tehlikeli" olarak nitelendirerek, İsrail’in bölgede askeri üs kurma girişimine karşı çıkacaklarını söyledi.

TÜRKİYE F-16'LARI SOMALİ'DE

Öte yandan bölgeye ağırlığını koyan Türkiye Çarşamba günü F-16'ları Somali'ye göndermişti. Somali'deki Mogadişu’ya üç adet F-16 savaş uçağı sevk eden Türkiye, gaz, petrol ve uzay araştırmaları konusunda büyük yatırımlar yaptığı bölgeye askeri ağırlığını da koymaya başladı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bölgedeki hava komutanlığı varlığına ilişkin "Somali’de bulunan Hava Unsur Komutanlığımız ile Somali-Türk Görev Kuvveti askeri yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yoluyla Somali’nin terörizmle mücadele kapasitesini artırmaya katkıda bulunmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.