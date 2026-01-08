Türkiye’nin, bir türlü Patriot hava savunma sistemi satın alamaması nedeniyle alımına karar verdiği Rusya menşeli S-400’ler, sorun yaratmaya devam ediyor. ABD, bu hava savunma sistemlerinin Amerikan savaş uçaklarının bilgilerini ele geçirebileceğini belirterek ve ayrıca Türkiye’nin 70 yıllık NATO ortaklığına darbe vurduğunu öne sürerek, satışından vazgeçtiği F-35 savaş uçakları konusunda yeni bir yöntem geliştirmişe benziyor.

NÜKLEER PAYLAŞIM İÇİN...

Alman yayın organı Merkur, “Alman hükümetini F-35 almaya motive eden unsur, Putin’e karşı ABD nükleer silahlarını taşıma kapasitesine sahip olmasıydı. Ay-yıldızlı bir F-35 filosu, nükleer paylaşım açısından NATO’yu önemli ölçüde güçlendirecektir” ifadelerini kullandı.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) ise, ABD hükümetinin tüm hayal kırıklıklarına rağmen Türkiye için kapıları açık tutma isteğine dikkat çekti. Bu kapsamda, ABD Savunma Bakanlığı’nın 2019 tarihli, “Attığımız adımların hiçbiri geri dönülemez değil” açıklamasına yer verildi.

OLUMLU GÖRÜŞLER DE VAR

F-35’lerin Türkiye’ye satışına en sert tepkiyi Yunan ve İsrail lobileri gösteriyor. Özellikle İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, bu uçaklarla Türkiye’nin İsrail’e saldırabileceğini iddia ettiği belirtiliyor.

Ancak Wall Street Journal’da (WSJ) Aaron Stein tarafından kaleme alınan bir görüş yazısında, panik için bir neden olmadığı vurgulanıyor ve olası bir satışın İsrail için herhangi bir tehdit oluşturmadığı ifade ediliyor. Buna karşın İsrail yanlısı bazı medya kuruluşları, Türkiye’nin Gazze Şeridi nedeniyle İsrail’le yaşadığı gerilimi gerekçe göstererek, bu uçakların İsrail’e karşı kullanılabileceği tezini işlemeye devam ediyor.