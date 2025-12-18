Mutfak uzmanları tarafından hazırlanan bir araştırmaya göre, dünyanın dört bir yanından seçilen 20 çorba yayınlandı. Farklı kültürlerin yer aldığı çorbalar arasında Türk lezzeti de girdi. Liste Vietnam'dan Fransa'ya kadar geniş bir yelpazeye sahip. Türkiye'den listeye giren çorba da oldukça şaşırtıcı.

Sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan çorba, hem besleyici hem de iyileştirici özellikleriyle öne çıkıyor. Sade malzemelerle hazırlanmasına rağmen tüm kültürlerin kimliği haline geldi. Evrensel yemekler arasında yer aşan çorba özellikle uzun kış günlerinde tam bir şifa kaynağı olarak tüketiliyor.

İŞTE 'DÜNYANIN EN İYİ 20 ÇORBASI'

CNN Travel’ın mutfak uzmanları tarafından hazırlanan "Dünyanın En İyi 20 Çorbası" listesi açıklandı. Liste çeşitliliği ile dikkat çekti.

NİJERYA: BANGA

Listenin ilk sırasında Nijerya'ya ait olan Banga yer aldı. Palmiye ağaçlarının meyvelerinden hazırlanan bu çorba hem yoğun bir yağlılık hem de zengin bir lezzet katıyor. Çorbanın içerisinde taze yayın balığı, dana eti ve kurutulmuş deniz ürünleri yer alıyor.

VİETNAM: DANA PHO

Vietnama ait bu lezzet tarçın ve yıldız anasonuyla saatlerce kaynatılan aromatik et suyu ve pirinç noodle.

BORŞ-UKRAYNA

Kırmızı pancar ve ekşi kvass ile yapılan bu çorba da listenin 3. sırasında yer aldı.

FRANSA- BOUİLLABAİSSE

Yanhi kıvamında olan bu çorba safran, zeytinyağı ve dört çeşit deniz üründen yapılıyor.

PORTEKİZ- CALDO VERDE

Portekiz'e ait olan bu çorba incecik doğranmış yeşillikler, patates ve soğanla yapılmakta. Minho bölgesine ait olan çorba, zamanla ev yemeğine dönüşmüş.

3 ÜLKENİN TEK LEZZETİ: FRİK ÇORBASI



Kuzey Afrika'ya ait olan bu çorba, yeşil haldeyken hasat edilen durum buğdayı olan frik (freekeh) ile yapılmaktadır. Oldukça doyurucu olan çorba bölgenin en sevilen lezzetlerinden biri. İçerisinde domatesli et suyu, baharat, nohut, tavuk, dana, koyun ya da kuzu eti bulunur. Limon dilimleri ve kesra ekmeğiyle servis edilir.

PERU-CHUPE DE CAMARONES

İSPANYA- GAZPACHO

BATI AFRİKA- GROUNDNUT SOUP

ABD- GUMBO

FAS- HARİRA

GÜRCİSTAN- KHARCHO

ÇİN- LANZHOU DANA ERİŞTE ÇORBASI

MYANMAR- MOHİNGA

MEKSİKA-MENUDO

BREZİLYA- MOUECA DE CAMARAO

ENDONEZYA-SOTO AYAM

TAYLAND- TOM YUM GOONG

JAPONYA- TONKOTSU RAMEN

-TÜRKİYE- YAYLA ÇORBASI

Türkiye'den ise Yayla çorbası listenin son sırasında yer aldı. Tam bir şifa deposu olan yayla çorbası, kış aylarının vazgeçilmez tatlarından biri. Bazı hastaneler de bile hastalara iyileşme sürecinde yoğurt çorbası verilir.