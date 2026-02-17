Şarküteri ürünleri başta olmak üzere Türk gıda piyasasında önemli bir rol üstlenen Gündoğdu Gıda, üretim faaliyetlerine son verdiğini açıkladı.



Hisselerinin bir kısmı halka arz edilen ve Borsa İstanbul'da son altı ayda en fazla değer kazanan gıda şirketi olmasıyla dikkatleri üzerine toplayan Gündoğdu Gıda, ani satış açıklaması ile yatırımcısını şaşırttı.

MALİYETLER ARTTI, ŞİRKET ÜRETİMİ DURDURDU



Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada ''Tarım ve hayvancılık sektöründe yaşanan hammadde tedarik zorlukları, artan üretim maliyetleri ve fiyatlama güçlükleri nedeniyle şirketimizin gıda üretim faaliyetlerinin sonlandırılmasına karar verilmiş olup, şirketimiz ticari faaliyetlerine devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

284 MİLYON LİRALIK FABRİKA DA DEVREDİLECEK



Şirketin fabrikasının 284 milyon TL değerinde olduğu ve firmanın tüm öz kaynakları ile birlikte GND Süt Ürünleri Sanayi ve DIş Ticaret A.Ş.'ye satış yoluyla devredileceği açıklanırken, satışa ilişkin şu detaylara yer verildi:



"Bu kapsamda, şirketimizin Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan fabrika binası ve içerisindeki makine, tesis ve ekipmanlar ile Manisa'nın Kula ilçesi Esenyazı Mahallesi 115 ada 127 parselde bulunan güneş enerji sisteminin, SPK tarafından yetkilendirilmiş değerleme kuruluşu tarafından hazırlanan 31.12.2025 tarihli değerleme raporlarında belirlenen bedeller esas alınarak, ilişkili tarafımız olan GND Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş'ye nakit karşılığı satışı ve devrine karar verilmiştir.

Değerleme raporlarında belirlenen tutarlar, fabrika binası ve içindeki makine, tesis ve ekipmanlar 284.195.000 TL, güneş enerji sistemi 29.500.000 TL + KDV, diğer makine ve tesisler 5.125.000 TL + KDV, değerleme yapılması zorunluluğu kapsamına girmeyen diğer duran varlıklar 88.862.930 TL + KDV'dir. Söz konusu işlem, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında ilişkili taraf işlemi niteliğinde olup, işlem bedellerinin tespitinde bağımsız değerleme raporları esas alınmıştır.

İşlem, SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında önemlilik ölçütünü sağladığından genel kurul onayına sunulacaktır. SPK'nın ilgili tebliği gereği 16.02.2026 tarihi itibariyle pay sahibi olup, genel kurul toplantısında söz konusu işleme olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri ayrılma hakkına sahip olacaktır. Ayrılma hakkı kapsamında şirketimiz tarafından satın alınabilecek paylar için 100.000.000 TL üst limit belirlenmiştir. Şirketimiz gıda üretim faaliyetlerini sonlandırmakla birlikte, ticari faaliyetlerine mevcut tüzel kişiliği altında devam edecek olup, elde edilecek kaynağın yeni yatırım alanlarında değerlendirilmesi planlanmaktadır.''