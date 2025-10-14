Antalya ve Konya sınırında, Orta Toroslar’ın sert yamaçlarında uzanan Giden Gelmez Dağları, adını adeta bir uyarı gibi taşıyor.

Uçurumları, obrukları, mağaralarıyla ünlü bu dağ silsilesi, yıllardır hem dağcıların hem de araştırmacıların merakını cezbediyor.

Ancak buraya çıkanların bazıları geri dönemedi…

Akseki ilçesine bağlı Süleymaniye, Ceceler ve Değirmenlik kırsal mahallelerinin çevresinde yükselen bu dağlar, 2 bin metreyi aşan zirveleriyle Antalya’yı Konya’ya bağlayan Alacabel Geçidini kuşatıyor. Ama asıl gizem, zirvesinde yaşananlarla başlıyor.

DAĞLARIN ADINI 1940'DA YAŞANAN EFSANE VERİYOR

Bölge halkı, dağın adını 1940’lı yıllarda yaşanan bir trajediye dayandırıyor. 1941 yılında avlanmak için dağa çıkan köylülerden İsmail Özen, 102 metrelik bir obruğa düşerek hayatını kaybetti. O dönem profesyonel ekipler bulunmadığı için cansız bedeni 15 yıl boyunca çıkarılamadı. Kemikleri yıllar sonra torunu Mahmut Girgin’in dayısı ve bir grup dağcı tarafından bulundu.

Girgin, bu olayın köylerde hâlâ anlatıldığını söylüyor: “Dedem iple aşağı indiğinde ip kesilmiş, yukarı çıkamamış. O günden beri köyde ‘Giden Gelmez’e gitme’ derler.”

Köylüler ayrıca, yıllar sonra aynı bölgede iki avcının da kar kütlesinin erimesiyle uçuruma düşerek kaybolduğunu, köy köpeğinin günlerce yardım ister gibi köye gelip gittiğini ama kimsenin anlam veremediğini anlatıyor.

PUSULALAR ŞAŞIYOR

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, Giden Gelmez Dağları hakkında yaptığı açıklamada dağda son derece tuhaf manyetik olaylar yaşandığını belirtiyor.

Dağcıların kendisine aktardığına göre, bölgeye tırmanmaya başladıklarında elektronik pusulalar ve telefonlar aniden çalışmaz hale geliyor, pusula ibreleri kendi ekseni etrafında dönmeye başlıyor. Gece boyunca iki metal levhanın birbirine sürtünmesini andıran yüksek frekanslı sesler duyuluyor.

Köylüler de zaman zaman dağın zirvesinde “hareket eden ışık topları” gördüklerini söylüyor. Bazı araştırmacılar, bu durumun yoğun manyetik alan değişimleriyle açıklanabileceğini, bazılarının ise bölgeyi “enerji geçidi” olarak tanımladığını öne sürüyor.

“ORADA BİR ŞEY VAR" DİYORLAR

Bilim insanları Giden Gelmez Dağları’nda tıpkı Spil Dağı’nda olduğu gibi manyetik sapmalar olduğunu doğruluyor.

Ancak yöre halkının anlattıkları bunun çok ötesinde.

Bazıları geceleri dağdan gelen “metal sürtünmesi” seslerinin doğa olayı olamayacak kadar güçlü olduğunu iddia ediyor.

Kimileri ise bölgede “ritüeller yapan gizemli gruplar” gördüklerini, “beş fizikçinin boyut kapısı aradığı” söylentilerinin yıllardır dilden dile dolaştığını anlatıyor.

Özdil’e göre, burada ya doğal bir manyetik merkez ya da bilinçli olarak gizlenen bir yapı var:

“Belki de burası insanların girmesinin istenmediği bir alan. Çünkü orada bir şey perdeliyor.”

Türkiye’nin en tehlikeli dağı mı?

Bugün Giden Gelmez Dağları, dağcılar tarafından “Türkiye’nin en riskli bölgelerinden biri” olarak tanımlanıyor.

Rehbersiz girilmesi yasak olan bölgede, geçmişte kaybolan kişilere ait cesetler zaman zaman bulunuyor.

Elektronik cihazların bozulması, ani sis basması ve karmaşık obruk yapısı nedeniyle bölge hâlâ profesyonel keşif ekipleri için bile tehlikeli.

Yüzyıllardır dilden dile dolaşan bu dağ hikâyesi, sadece bir efsane mi, yoksa hâlâ çözülmeyi bekleyen bir doğa gizemi mi?

Bunu anlamak için belki de birilerinin yine o dağa gitmesi gerekecek… Ama adı üstünde: Giden Gelmez.