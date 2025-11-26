Sonbaharın turuncu ve kızıl tonlarına bürünen Pınarbaşı, özellikle Horma Kanyonu’ndaki ahşap yürüyüş yolu ve Valla Kanyonu’nun seyir terasıyla binlerce kişiyi kendine çekiyor. Kartpostalı andıran manzaralar, son haftalarda bölge turizmini hareketlendirdi.

SONBAHARDA BİR RENK TÜNELİNE DÖNÜŞÜYOR

Yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüş platformuyla bilinen Horma Kanyonu, mevsimle birlikte doğal bir renk tüneline dönüşüyor. Dev kayalıklar arasında ilerleyen yol, ziyaretçilere hem Zarı Çayı’nın sesini hem de yoğun bitki örtüsünü yakından deneyimleme fırsatı sunuyor. Hafta sonlarında ise yoğun kalabalık görülüyor. Kanyon rotasının sonunda yer alan Ilıca Şelalesi, 10 metreyi aşan düşüşü ve doğal havuzuyla ziyaretçilerin uğrak durağı.

VALLA KANYONU'NA AKIN EDİYORLAR

Küre Dağları Milli Parkı sınırlarındaki Valla Kanyonu, dik yamaçları ve derin vadisiyle Türkiye’nin en etkileyici doğal oluşumları arasında. Kayalara kurulu seyir terası, ziyaretçilere kanyonu güvenli bir noktadan izleme imkanı tanıyor. Özellikle fotoğraf tutkunları ve doğa sporcuları bölgeye büyük ilgi gösteriyor. Güvenlik nedeniyle kanyonun içine rehbersiz girişe izin verilmiyor.

TURİZMDE HAREKETLİLİK YAŞANIYOR

Ekim ve kasım aylarında ziyaretçi sayısının belirgin şekilde arttığı Pınarbaşı’nda konaklama ve yeme-içme işletmeleri de yoğun sezonu yaşıyor. Bölge, her yıl daha fazla doğaseverin tercih ettiği Türkiye’nin öne çıkan doğa turizmi destinasyonlarından biri haline geldi.