Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Fesleğen Mahallesi’nde 6 Ağustos’ta meydana gelen olayda, 2 yıldır yatalak olan Hafize Gönül Gümüş, bakıcısı tarafından darp edilmiş halde yerde yatarken bulunmuştu. Kanlar içinde baygın halde bulunan kadın, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılmış, yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği belirlenmişti.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yaşlı kadının oğlu M.G. (37) tarafından saatlerce şiddete maruz bırakıldığını tespit etmiş, gözaltına alınan M.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Yaklaşık bir ay süren tedavisinin ardından huzurevine yerleştirilen Gümüş, 3 Eylül’de devlet korumasına alınmıştı. Ancak önceki gün aniden fenalaşan kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.