İzol Aşireti lideri Medeni İzol, eski AKP Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol’un ailesinden Kahraman Zülfikar İzol'un, Mesud Barzani'nin yeğeni Nazdar Barzani ile evlenmesinin ardından dikkat çeken bir açıklama yayınladı.

Geçtiğimiz ay Irak'taki KDP'nin lideri Mesud Barzani'nin Şırnak'taki bir programa uzun namlulu silah taşıyan korumalarıyla katılmasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik hak ve hukuku çiğnenmiştir" dedi.

Mesud Barzani'nin ofisinden Bahçeli'ye yanıt olarak yapılan yazılı açıklamada Bahçeli'nin sözlerine "ırkçı" yanıtını verildi.

Sonrasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barzani'nin bu açıklamasına tepki gösterirken, eski AKP Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol’un ailesinden Kahraman Zülfikar İzol ile Nazdar Barzani, 20 Aralık'ta binlerce davetlinin katıldığı görkemli bir düğünle evlendi.

Bu düğün sonrası, "Şanlıurfa’nın köklü aşiretlerinden İzol Aşireti ile IKDP Başkanı Mesud Barzani’nin ailesi arasında akrabalık bağı kuruldu" yorumu yapılırken İzol Aşireti'nin lideri Medeni İzol, konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

"EVLİLİK BİLGİM VE ONAYIM DIŞINDA GERÇEKLEŞTİ"

Medeni İzol, aşiret mensubu bir ailenin, "Mesut Barzani’nin adını kullanmak suretiyle Barzani ailesine mensup olduğu yönünde gerçeğe aykırı beyanda" bulunduğunu belirtti.

İzol, Mesut Barzani'nin kız yeğeni ile yapılan evlilik üzerinden "barış sürecine katkı sağladığı" iddialarını da yorumladı.

İzol, bu evliliğin tamamen kendi bilgisi ve onayı dışında gerçekleştiğini ve söz konusu açıklamaların asılsız olduğunu duyurdu.

Medeni İzol, basın açıklamasında, İzol Aşireti'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzeni ve devlet politikalarına tamamen bağlı olduğunu belirtti.

Açıklamada, son günlerde, Irak'taki KDP'nin genel başkanı Mesut Barzani'nin MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef alarak yaptığı açıklamalar ve aşiretin adıyla yapılan yanlış beyanların kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulandı.

İzol, hiçbir kişi ya da yapı adına açıklama yapılmayacağını, aşiretin yalnızca devletin politikaları doğrultusunda hareket edeceğini ifade etti.

Açıklamada, barış sürecinin yalnızca devlet iradesi ve hukuk devleti ilkeleriyle sağlanabileceği de vurgulandı.

"BAHÇELİ'Yİ HEDEF ALAN AÇIKLAMALAR SİYASETEN KABUL EDİLEMEZDİR"

İzol Aşiret Lideri Medeni İzol imzasıyla yapılan açıklama şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin birlik ve bütünlüğü, millî güvenliği ve toplumsal huzurunu esas alan devlet politikaları çerçevesinde yürütülen süreçler, anayasal düzen ve millî irade temelinde değerlendirilmesi gereken son derece hassas bir mahiyet taşımaktadır.

Bu kapsamda, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin, terörle mücadelede devletin bölünmez bütünlüğünü esas alan ve kalıcı barışın ancak millî birlik, egemenlik ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde mümkün olabileceğini ortaya koyan tutum ve açıklamaları; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin resmî yaklaşımıyla uyumlu, meşru ve hukuki bir zemine dayanmaktadır.

Ancak Cizre’de gerçekleştirilen bir sempozyum sonrasında, Barzani’ye bağlı KDP ofisi sözcüsü sıfatıyla yapılan ve Sayın Devlet Bahçeli’yi hedef alan açıklamalar; yetki, muhataplık ve meşruiyet sınırlarını aşan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin iç işlerine ve toplumsal barışına ilişkin hassasiyetleri zedeleyici nitelikte beyanlar olup, tarafımızca hukuken ve siyaseten kabul edilemezdir.

"İZOL AŞİRETİ'NİN TARİHSEL DURUŞUNU İHLAL EDİYOR"

Bu açıklamalarla bağlantılı olarak, kamuoyuna yansıyan ve İzol Aşireti’ni doğrudan ilgilendiren bazı beyanlar gerçeği yansıtmamaktadır. Reisi olduğum İzol Aşireti mensubu bir ailenin, Mesut Barzani’nin adını kullanmak suretiyle Barzani ailesine mensup olduğu yönünde gerçeğe aykırı beyanda bulunması; ayrıca Mesut Barzani’nin kız yeğeni ile gerçekleştirilen bir evlilik üzerinden, söz konusu evliliğin sözde “barış sürecine katkı sunduğu” iddiasıyla kamuoyuna açıklamalar yapılması, İzol Aşireti’nin bilgisi, rızası ve açık onayı olmaksızın gerçekleştirilmiştir.

Bu tür beyanlar; Mesut Barzani’yi Türk kamuoyu nezdinde Sayın Devlet Bahçeli’ye muhatap gibi gösteren yanlış, yanıltıcı ve hukuki dayanağı bulunmayan bir algı oluşturmaktadır. Söz konusu yaklaşım; hem yürütülen sürecin hassasiyetini zedelemekte hem de İzol Aşireti’nin tarihsel duruşunu, kurumsal itibarını ve manevi bütünlüğünü ihlal etmektedir.

Bu çerçevede açıkça ve kayıt altına alınarak beyan ederiz ki;

İzol Aşireti; tüm büyükleri, temsilcileri ve mensuplarıyla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin anayasal düzeni, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde belirlenen devlet politikaları ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu millî irade dışında hiçbir kişi, yapı, aile veya oluşum adına; açıklama, taahhüt, temsil ya da girişimde bulunmamaktadır ve bulunmayacaktır.

Aşiretimizin adı, kimliği veya temsil iddiası kullanılarak yapılan; tek taraflı, yetkisiz, yanıltıcı ve siyasi sonuçlar doğurmaya elverişli her türlü açıklama ve girişimi kesin bir dille reddettiğimizi; bu tür tasarrufların İzol Aşireti açısından hiçbir hukuki ve fiilî karşılığı bulunmadığını kamuoyuna ilan ederiz.

"AKSİ YÖNDEKİ TÜM BEYAN VE İDDİALAR TARAFIMIZCA AÇIKÇA REDDEDİLMEKTEDİR"

İzol Aşireti’nin konumu nettir:

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yanında, millî iradenin safında ve milletimizin ortak geleceği doğrultusundadır.

Bu hassas süreçte, tüm kişi ve yapıların yetki ve sorumluluk sınırları içinde hareket etmesi; barışa hizmet etmeyen, hukuki ve siyasi sonuçlar doğurmaya elverişli beyanlardan kaçınması zorunludur. Kalıcı ve meşru barış; kişisel, ailevi veya aşiret temelli iddialarla değil, ancak devlet iradesine saygı ve hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda mümkündür.

İşbu açıklama kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yapılmış olup, aksi yöndeki tüm beyan ve iddialar tarafımızca açıkça reddedilmektedir.