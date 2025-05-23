Türkiye'de uygulanan sıkı para politikaları, orta ve büyük ölçekli şirketlerin peş peşe ekonomik sıkıntılar yaşamasına neden oluyor.



67 yıl önce İstanbul'da bir aile şirketi olarak kurulan, zamanla Türkiye'nin önemli şirketlerinden biri haline dönüşen Karataş Grubu, yaşadığı mali darboğazın ardından konkordato ilan etti.

MAHKEME 3 AY MÜHLET VERDİ



Karataş Demir Çelik, Karataş Sac Boru, Karataş Demir Çelik Gebze Şubesi, Karataş Sac Boru İzmir Şubesi, Karataş Çelik Servis Merkezi, Karataş Depolama ve Lojistik ve Karataş Makine İmalat alt şirketleri ile sektörün öncü firmalarından biri olarak tanınan Karataş Grup, son zamanlarda zor günler geçiriyor.



Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, ekonomik sıkıntı yaşayan şirketin başvurusu üzerine 3 aylık geçici mühlet kararı alırken, şirketin mali tablolarını incelemek üzere 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirdi.



VERGİ REKORTMENİ OLMUŞTU



Karataş Grup şirketleri, henüz 4 ay önce düzenlenen "49. Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde çevre sektör lideri ödülünü almaya hak kazanmıştı.

Grup aynı zamanda, 2016 yılında Kurumlar Vergisi'nde, Gemlik'te 7'nci sırada en yüksek vergiyi ödemişlerdi. Karataş Demir Çelik'e teşekkür belgesini, Gemlik Vergi Dairesi Müdürü Serdar Çıta, yönetim kurulu başkanı Muhittin Karataş'a takdim etmişti.



6 ŞİRKET KONKORDATO BAŞVURUSU YAPTI

Bursada Bugün gazetesinde yer alan habere göre; mali sorunlar nedeniyle mahkemenin kapısını çalan şirketin bünyesindeki Karataş Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Karataş Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Karataş Depolama ve Lojistik Anonim Şirketi, Karataş Makine İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Karataş Panel Saç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Karataş Sac ve Boru Turizm Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi için konkordato başvurusu yapıldı.