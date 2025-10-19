Artan gıda enflasyonu vatandaşları açlıkla karşı karşıya bırakırken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gençliğini geçirdiği mahallesi İstanbul Kasımpaşa’daki semt pazarında konuşan vatandaşlar da iktidara isyan etti. Vatandaşlar, “Açlık içindeyiz sesimizi duyan yok, ülkenin hali perişan” dedi.

Dünya Yoksullukla Mücadele Günü’nde Kasımpaşa’daki semt pazarında konuşan vatandaşlar, yaşadıkları yoksulluğu ve iktidara öfkesini dile getirdi. Cüzdanını gösteren bir vatandaş, “Gerçekten yoksullukla mücadele edilmiyor maalesef, hiçbir mücadele yok. Ekonomi zaten çok bozuk, her şey 1.000’de 1.000 arttı fakat maaşlara gelince hiçbir şey artmıyor. Emeklilerin durumu belli. Türkiye’nin hali perişan, maalesef yönetilemiyor. 2 poşet aldık, 500 lira. Özellikle bu kısımda çürük mallar oluyor, seçiyoruz işte aralarından” dedi.

ÜLKE YÖNETİLEMİYOR

İktidarın fakir fukarayı düşünmediğini belirten bir vatandaş, “Mücadele vermiyorlar hiç. Fakiri fukarayı düşünmüyorlar; kendi ceplerini düşünüyorlar. Oyu alana kadar; oyu aldıktan sonra kimse kimsenin suratına bakmıyor, aç mısın, susuz musun soran yok” ifadelerini kullandı. Başka bir vatandaş da “Afrikalıları düşünürken, şimdi artık kendi ülkemizdeki insanları düşünüyoruz” dedi.

İktidarın milletin sesini duymadığını söyleyen bir vatandaş ise isyanını şu sözlerle dile getirdi: “Hiçbir şey alamıyoruz, yapamıyoruz; güç yok, alacak güç yok. Allah bugünümüzü aratmasın ama gitgide daha beterleşiyoruz, iyiye gitmiyoruz. Artık bunu onlar duysun, olacak iş değil bu. Evvelden diyordu ya Tayyip Erdoğan; artık simit alamıyoruz, pazarda satılan simidi alamıyoruz. Böyle olmaz ki, hayatımızı söndürdü. İktidar, bunları duyuyor ama kulağını tıkıyor. Milletin sesini duymuyor.”

‘Gazzeliler aç, biz iyiyiz’

Semt pazarında iktidara laf söyletmeyen vatandaşlar da vardı. Kasımpaşa’daki yoksulluğu Gazze ile kıyaslayan bir vatandaşın, “Yoksulluk esas Gazze de var, burada yok ki yoksulluk. Maşallah dolu tezgahlar. Yesinler, içsinler, şükretsinler. Emekliyim, rahatça alışverişimi yaptım. Kirada değilim, başka gelirlerim de var belki yapamayan vardır birşey demiyorum da, şükretmek lazım” cümleleri tepki çekti.

Konuşunca içeri alıyorlar

İktidarın gözaltı ve tutuklama furyasını hatırlatan bir emekli, “Neyini anlatayım; televizyondan hep görüyoruz, bir şey söylesek alıyorlar içeriye. Çok söyleyeceğim şey var da, evde kendi kendime söylenip duruyorum işte. Süper emekli oldum, dünya kadar para ödedim, normal emeklilere indi param. 200 bin lira para ödedim, şimdi 2 trilyon o para” dedi.

Çürük meyve topluyorlar

Pazar toplanırken ortaya çıkan manzaranın yürek sızlattığını belirten vatandaş, “Akşam olunca, bu tezgahlar kalkınca altına toplanan milleti bir görsen yüreklerin acır. O çürükleri, çarıkları toplayıp çocuğuna yemek yapmaya çalışacaklar. Hele anneler ne yapsın, çalışmıyorsa, sigortası yoksa kimseye de halini diyemiyor. Yoksul olan isteyemez” diye konuştu.

Yoksullukla mücadele yok

Pazarda konuşan bir vatandaş, “Yoksullukla mücadele hep lafta kalıyor. Bunun devlet yetkilileri tarafından yapılması gerekiyor, ama öyle bir şey yok. Gittikçe de yoksullaşıyoruz” derken bir başka vatandaş ise şunları söyledi: “Asgari ücrete zam gelmiyor. Asgari ücret zaten yetmiyor. Ne kiraya yetiyor, ne alışverişe. Karın tokluğuna çalışıyoruz. Bankalara, kredilere çalışıyoruz.”