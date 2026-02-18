Küresel ölçekte bakıldığında DSÖ standartlarını tam anlamıyla karşılayan sadece yedi ülke bulunuyor. Avustralya, Estonya, Finlandiya, İzlanda, Mauritius, Yeni Zelanda ve Grenada temiz hava konusunda zirvede yer alırken; Bangladeş, olması gerekenin 15 katı kirlilik oranıyla dünyanın havası en kirli ülkesi olarak kaydedildi. DSÖ verilerine göre, ideal bir hava kalitesi için PM2.5 değerinin metreküpte 5 mikrogramı geçmemesi gerekiyor; ancak incelenen 124 ülkede bu sınırın çok üzerine çıkıldığı görülüyor.

TÜRKİYE’NİN HAVA KİRLİLİĞİ KARNESİNDE ÇARPICI SONUÇLAR

Türkiye genelindeki kirlilik haritası incelendiğinde, Iğdır havası en kirli iller listesinin başında yer alırken, onu Osmaniye takip ediyor. Sanayileşmenin etkisiyle Sakarya’nın Hendek ilçesi listenin üçüncü sırasında yer bulurken, Gaziantep dördüncü, Bursa’nın Nilüfer ilçesi ise beşinci sırada konumlanıyor. Bu bölgelerdeki kirlilik oranları, sağlıklı yaşam sınırlarını zorlayan seviyelerde seyrediyor.

İŞTE TÜRKİYE'NİN NEFES ALAN NOKTALARI

Havası temiz bölgeler listesinde ise şaşırtıcı sonuçlar mevcut. Yapılan ölçümler sonucunda belirlenen sıralama şu şekilde:

İSTANBUL - ARIKÖY

KASTAMONU AĞLI

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI

ÇANKIRI

ESKİŞEHİR - HASANBEY

KIRŞEHİR

ANKARA - ETİMESGUT

Listenin zirvesinde İstanbul’un Arıköy bölgesi yer alırken, onu Kastamonu’nun Ağlı ilçesi ve Eskişehir’in Odunpazarı bölgesi takip ediyor. Çankırı dördüncü sırada kendine yer bulurken, Eskişehir’in Hasanbey bölgesi, Kırşehir ve Ankara’nın Etimesgut ilçesi de Türkiye’nin havası en temiz noktaları arasında yer almayı başardı. Bu veriler, yoğun şehirleşmeye rağmen doğru konumlandırılmış yerleşim alanlarında yüksek hava kalitesinin korunabildiğini kanıtlıyor.