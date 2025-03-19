Türkiye ve BAE arasında son dönemde ikili ilişkilerin kayda değer bir şekilde iyileşmesi, ekonomik iş birliği kapsamında atılan adımlar, Türkiye'nin ülkeye yaptığı ihracat rakamlarına da yansıdı.

Türkiye'nin ayrıca geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen IDEX 2025 Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'nda Türk savunma sanayi şirketlerinin stratejik anlaşmalara imza atması da iki ülkenin hem diplomatik hem de ticari ilişkilerine katkıda bulundu.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin geçen ay ihracatının değer bazında en fazla arttığı ülke 268,8 milyon dolarla BAE oldu.

İhracat artışında BAE'yi 91,9 milyon dolarla Ürdün, 73,2 milyon dolarla Yunanistan, 69 milyon dolarla İspanya, 56,5 milyon dolarla Slovakya takip etti.

Türkiye, şubat ayında Ürdün'e, 157,5 milyon dolarlık, Yunanistan'a 273,5 milyon dolarlık, İspanya'ya 770,4 milyon dolarlık, Slovakya'ya 121,7 milyon dolarlık dış satım yaptı.

BAE EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE OLDU

Geçen ay BAE 599,6 milyon dolarla Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 8. ülke oldu.

Türkiye'nin en fazla dış satım gerçekleştirdiği ülkeler 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla İtalya, 986,7 milyon dolarla Birleşik Krallık, 929,4 milyon dolarla ABD, 884,9 milyon dolarla Irak olarak sıralandı.

Sektörel olarak bakıldığında BAE'ye en fazla ihracatı 411,7 milyon dolarla mücevher sektörü gerçekleştirdi.

Mücevher sektörünü, 25,6 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 17,4 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 15,4 milyon dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, 14,2 milyon dolarla gemi yat ve hizmetleri izledi.

Mücevher sektörü, ülkeye ihracat artışında da zirvede yer aldı.

Sektörün BAE'ye dış satımı şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre 275 milyon dolar arttı.

İhracat artışında bu sektörü 6,4 milyon dolarla çelik, 4,6 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 3,1 milyon dolarla gemi yat ve hizmetleri, 2,8 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.