Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık Mahallesi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da yazlığının bulunduğu ve yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı Zeytinlikuyu bölgesine içme suyu temin eden özel şirketin yaklaşık bir haftadır hattaki arıza, nedeniyle su verememesi vatandaşları isyan ettirdi.

Vatandaşlar yaklaşık bir haftadır HZR isimli şirket tarafından 5 bin kişinin yaşadığı mahalleye 24 Ağustos tarihinden beri su verilemediğini ve muhattap bulunamadığını belirterek Milas ev Muğla Büyükşehir Belediyeleri’nin telefon yağmuruna tuttu.

SORUNUN ÇÖZÜLMESİ İÇİN 10 BİN İMZA TOPLADIK

Vatandaşlar 2014 yılından buyana özel şirketin vatandaşa ve tatilciye kabus yaşattığını belirterek konuya çare bulunmasını istedi. İasos (Kıyıkışlacık) Mahalle Meclisi derneği Başkanı Hülya Canko “Susuzluk konusunda çok mağdur olduk. Suyu özel şirketin değil belediyenin vatandaşa temin etmesi gerekir. Bu nedenle 10 bin imza toplayarak Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne durumu ilettik. Onların davasının özel şirketle arabulucuda olduğunu biliyoruz. Ancak olan vatandaşa ve buraya tatile gelen binlerce kişiye oluyor. Bir an önce çözüm bulunması gerekir” diye konuştu.

15 BİN KİŞİ SUSUZLUKLA MÜCADELE EDİYOR

Belediye Başkanı CHP’li Fevzi Topuz da yaptığı konuşmada firmanın kandırmaca içerisinde olduğunu belirterek “Şu anda en büyük sorunumuz Güllük – Kıyıkışlacık Mahallesi’nde. Eskiden bu yana gelen bir sıkıntı var, Güllük ve Kıyıkışlacık’ta. Geçmişte imtiyaz hakkı almış HZR adında bir firma var. Yatırım yaptı deniyor ancak onu da görmüyoruz. Eski Güllük Belediyesi ve Milas Belediyesi’nin çalışmaları var. Yapılan çalışmalarla işi götürmeye çalışıyorlar. Söylüyoruz, sürekli olarak yalan söylüyorlar. Burada kamu yararı var. Burada 15 bin kişi susuz yaşıyorsa bunun sorumlusu ben değilim. Bu özelleştirmenin getirdiği bir fatura. Su hayattır. Masaya yumruğu vurmamız gerekiyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile görüşmemizi yaptık. Bu haftaki mecliste de gündeme getireceğiz. Bu su sorununun çözülmesi gerekiyor. Yoksa bu sorun devam edecek.” İfadelerini kullandı.

ÖZEL ŞİRKETTEN “PATLAK VAR ” AÇIKLAMASI

Özel şirket ise yeterli açıklama yapmak yerine abonelerinin telefonlarına mesaj göndermekle yetindi. Abonelerine “Patlak var” açıklaması yapmakla yetinen HZR Çevre Ve Su Yatırımları A.Ş., kesintinin 48 saat daha süreceğini duyurdu. Mesajlarla yapılan açıklamada şunlar denildi:

“Sayın abonemiz Güllük isale hattında farklı bir noktada arıza meydana gelmiştir. Güllük ve Kıyıkışlacık Mahallelerinde kullanım yoğunluğu olan bölgelerde su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin 29.08.2025 saat 17:00 e kadar süreceği öngörülmektedir. (Kullanım yoğunluğundan kaynaklı yüksek kotta bulunan abonelerimize ve Kıyıkışlacık Mahallesinde bulunana abonelerimize daha geç su gelebilir. Ana isale hattında meydana gelen arızalar yüzünden su kesintileri yaşanmıştır. Şirketimizce derhal müdahale edilmesine rağmen, meydana gelen arızanın ana isale su hattında yaşanması, şebekenin dolması ve rejime girmesi işlemleri nedeniyle suyun şebekeden dağıtımı zaman almaktadır. Kıyıkışlacık ve Zeytinlikuyu bölgesine göre farklılık göstermekle birlikte, suyun gün içerisinde tüm abonelerimize ulaştırılması planlanmaktadır”

Vatandaşlar daha öncede aşırı yüksek su faturaları ve susuzluk nedeniyle HZR şirketinin önünde eylem ve basın açıklaması yapmıştı.