Bursa merkezli FarmaVip İlaç ve Kozmetik Sanayi Ticaret A.Ş., yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle konkordatodan çıkamayarak resmen iflas etti. Türkiye’nin önde gelen ilaç üreticilerinden biri olan şirketin iflas kararı, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alındı.

MAHKEME KARARIYLA FAALİYETLERİ SONA ERDİ

Mahkeme kararında, konkordato talebinin reddedildiği ve şirketin iflasına hükmedildiği belirtildi. Karara göre, 5 Kasım 2025 itibarıyla iflas işlemleri başlatıldı ve tasfiyenin adi tasfiye usulüyle yapılmasına karar verildi. Ayrıca, şirkete daha önce tanınan tüm tedbirler kaldırılırken, konkordato komiserinin görevi de sonlandırıldı.

KISA SÜREDE TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜNDE YÜKSELMİŞTİ

2014 yılında iki eczacı tarafından kurulan FarmaVip, kısa sürede Türkiye ilaç sektöründe dikkat çeken bir konuma yükselmişti. Şirket, 2017 yılında ruhsat devirlerini tamamlayarak 2020’de ilaç satışı ve pazarlamasına başladı. 2022 yılında ise piyasada yaygın kullanılan bir antibiyotiğin pazarlama haklarını üstlendi.

ÜRETİM VE YATIRIM PLANLARI GERÇEKLEŞEMEDİ

Şirket 2021’de fabrika kurma çalışmalarına başlamış, üretim kapasitesini genişletmeyi hedeflemişti. Ancak artan maliyetler, döviz kurları ve finansal daralma nedeniyle bu planlar yarıda kaldı. Konkordato sürecinden çıkamayan FarmaVip, iflas kararının ardından faaliyetlerini tamamen durdurdu.

SEKTÖRDE KAYGI ARTIYOR

Ekonomik dalgalanmalar ve artan girdi maliyetleri nedeniyle sağlık sektöründe çok sayıda firmanın benzer sıkıntılar yaşadığı biliniyor. Uzmanlar, özellikle ilaç tedarik zincirindeki aksaklıkların sektörde yeni iflasların önünü açabileceği uyarısında bulundu.