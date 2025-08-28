Türkiye'de görülen hayat pahalılığı milyonlarca vatandaşın tüketim tercihlerini değiştirirken, geçtiğimiz yıllarda oldukça parlak dönemler yaşayan AVM'ler de zorlu bir sürecin içinden geçiyor.



İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 2007 yılında faaliyetlerine başlayan ve Türkiye'nin 'lüks ve butik' alanındaki ilk konsept AVM'si olan Prestige Mall, yönetim sorunları ve zorlu ekonomik koşullar nedeniyle kapatma kararı alındığını duyurmuştu.

AVM HAYALET ŞEHRE DÖNDÜ



Söz konusu karar ilk olarak AVM içerisinde yer alan mağazalara bildirilirken, peş peşe tasfiye edilen dükkanların ardından lüks alışveriş merkezi adeta hayalet şehre dönüştü.



Temmuz ayı itibarıyla sona ermesi planlanan tasfiye süreci yaklaşık bir ay uzarken, geçtiğimiz haftanın ardından AVM'deki tüm dükkanlar çalışmayı resmen sonlandırdı.



RUSLAR DAHA FAZLA DAYANAMADI



Prestige Mall da bu değişime ayak uyduramayan örneklerden biri olarak öne çıkıyor. Türkiye’de AVM yatırımlarının hız kazandığı 2000’li yılların ortasında, lüks ve butik segmentte konumlanan ilk alışveriş merkezi olma vizyonuyla kurulan proje, 25 bin metrekarelik toplam alanı ve 12 bin metrekarelik kiralanabilir hacmiyle 2007 yılının mart ayında kapılarını açmıştı. Süzer Grubu tarafından hayata geçirilen Prestige Mall, açılışından kısa süre sonra 2007 yılında 55 milyon dolara İrlandalı Quinn Grubu’na satıldı.

Yatırımcı ilgisi bu satışla da sınırlı kalmadı. 2013 yılında bu kez Rus sermayeli MSFD Gayrimenkul A.Ş. tarafından devralınan merkez, 2016’da ismi çeşitli yolsuzluk iddialarına karışmış kişilerle gündeme geldi. O dönem, iş insanı Mansur Topçuoğlu’nun da AVM’yi satın almak için girişimde bulunduğu basına yansımıştı. Ancak bu satın alma gerçekleşmedi ve mülkiyet MSFD A.Ş. bünyesinde kaldı. Zamanla ziyaretçi trafiği azalan, marka karması daralan, rekabet gücünü kaybeden AVM, yıllar içinde sembolik birkaç mağaza dışında büyük ölçüde işlevsiz hale geldi. Son yıllarda doluluk oranı yüzde 50’nin altında olan AVM’nin çalışanları, gelir ve gider dengesinin bozulduğunu ve bu nedenle maaşların da uzun süredir aksadığını dile getirdi. Prestige Mall’un kapanışı, yalnızca bir alışveriş merkezinin değil, aynı zamanda bir dönemin yatırım anlayışının da sona erdiğinin sembolü niteliğinde. Sektörün bugün geldiği noktada, yenilikçi, çevik ve çok boyutlu yaklaşımlarla desteklenmeyen AVM projelerinin yaşama şansı giderek zorlaşıyor.