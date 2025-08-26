Türkiye’nin ilk yangın söndürme uçağı pilotu Suat Al geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Suat Al, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamalarda orman yangınına müdahaleye ilişkin uyarılarda bulunmuştu. Al," Uçak kiralamaktan vazgeçin. Yabancı pilotlar sadece parasını düşünür. Türk Hava Kurumu'nun elindeki üç uçağın bakımını yap, sorunsuz çalışır" demişti.

39 ayrı uçak kullanan, 45 yıllık pilot Al, önceki gün İzmir Gümüldür'de direksiyon başındayken beyin kanaması geçirdi ve aracı ile şarampole yuvarlandı.

İzmir 9 Eylül Hastanesi'ne kaldırıldı yoğun bakımdaydı kurtarılamadı.

Bu sabah yaşamını yitiren Al için İzmir'de cenaze töreni düzenlenecek.

Suat Al, İzmir Menderes Gölcük mezarlığında ikindi namazına müteakip defnedilecek.

"BU İŞ VATAN AŞKIDIR"

Gümüldür de yaşayan Suat Al bir ay önce orman yangınları nedeniye Sözcü Ankara Haber Müdürü Emin Özgönül'e verdiği röportajda şunları söylemişti:

‘"Türkiye’nin ilk yangın söndürme uçağı pilotuyum. Havacılık tutkusu 18 yaşında Türk Hava Kurumunda paraşüt eğitimi alarak başladı ardından da pilot oldum. 45 yıldır uçuyorum. Bugüne kadar 39 ayrı tipte uçak kullandım. Orman yangınları ile mücadele vatan ve beka meselesidir. Vatanındaki doğaya zarar gelmesin diye alevlerin içine dalar, risk alırsın.

Biz alevlerin üzerine 15-20 metreden su atar söndürürüz. Kiralık Rus uçağındaki pilot risk almaz, 100 metreden atınca su aşağı inene kadar 1200 derece alevin içinde buharlaşır. Bizim pilotlardaki vatan aşkı ile Rus pilotun mücadelesi bir olur mu ? Bugün Türk Hava Kurumunun elindeki CL-215 tipi Kanada yapımı uçaklar dünyanın da kullandığı en iyi yangın söndürme uçağıdır. Bakımını yapıp yıpranan parçalarını değiştirirsin, sorunsuz çalışır. İspanyolların getirdiği uçaklar da THK'nın elindekilerin aynısı... Rus kiralık uçakları büyüktür ve düz arazide daha başarılı olur, dağlık arazide zor manevra yapar. Ayrıca at sahibine göre kişner.

Bu yangınlarda Azeri pilotları çok daha başarılı çalışma yapıyor. Biz gün doğarken alana gelir, telsizden ‘Duman var’ anonsu yapılırsa harekete geçerdik. Önemli olan erken müdahaledir. Duman artacak mı diye beklersen alevler her yeri kaplar söndürme şansı azalır. Yangın uçağı pilotluğu büyük risktir. 1200 derece sıcaklığın üzerinde uçarsın. Bizim en az 15 yangın söndürme uçağına ihtiyacımız var. Kiralık değil, satın alacaksın. Çanakkale, İzmir, Antalya, Muğla ve Gaziantep’te konuşlanıp hazır bekleyecek. Bu vatanı, bu ülkenin pilotları korur."