Türkiye genelinde inşaat alanlarında 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Oktaş Okkaoğlu Taahhüt İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., nakit akışında yaşanan sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Şirket, piyasa şartlarının ve küresel ekonomik gelişmelerin faaliyetlerini sürdürülemez noktaya getirdiğini belirtti.

MAHKEMEDEN GEÇİCİ MÜHLET KARARI ÇIKTI

Uşak 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yapılan başvuruyu değerlendiren heyet, şirketin varlıklarını korumak ve borçlarını yapılandırabilmesine imkan tanımak amacıyla kritik bir karar aldı. Mahkeme, şirket hakkında 9 Mart 2026 tarihine kadar geçerli olmak üzere geçici mühlet kararı verdi. Bu süreçte şirketin mali tabloları denetlenecek ve alacaklılarla olan ilişkiler yasal güvence altına alınacak.

KAP ÜZERİNDEN YATIRIMCILARA DUYURULDU

Halka açık olan şirket, sürece ilişkin gelişmeleri Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden de resmi olarak paylaştı. Yatırımcıların ve kamuoyunun bilgilendirildiği açıklamada, mevcut piyasa koşullarının olumsuz etkilerine dikkat çekildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz, içinde bulunulan piyasa koşulları ve küresel ekonomik gelişmelerin faaliyetlerimiz üzerindeki etkileri nedeniyle, Uşak 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne konkordato talebiyle başvuruda bulunmuştur. Mahkeme tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, şirketimiz hakkında 09.03.2026 tarihine kadar geçerli olmak üzere geçici mühlet kararı verilmiştir."

SEKTÖRDEKİ DARALMA DEVLERİ ZORLUYOR

1995 yılından beri faaliyet yürüten Oktaş İnşaat'ın bu hamlesi, inşaat sektöründeki artan maliyetler ve finansmana erişim zorluklarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Şirket, geçici mühlet süresi boyunca faaliyetlerini sürdürürken aynı zamanda mali yapısını iyileştirmeye yönelik konkordato projesini hayata geçirmeye çalışacak.