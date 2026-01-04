Suriye hükümeti ile SDG arasında 10 Mart 2025 tarihinde imzalanan 8 maddelik mutabakatın tarihi 31 Aralık 2025 itibarıyla sonlanırken, aradan geçen dokuz aylık sürede anlaşmanın herhangi bir maddesinde uygulamaya geçilmedi.

Türkiye, SDG'yi anlaşmaya uymamakla suçlarken, 31 Aralık 2025 tarihine kadar SGK tarafından anlaşmaya uymak için herhangi bir girişim olmaması halinde Suriye hükümetinin SDG'ye yönelik operasyonlarına destek verileceğini duyurdu.

10 MART ANLAŞMASI UZATILDI

Türkiye'nin verdiği süre sona ererken, taraflar arasında ek süre için görüşmeler başladı. Bugün Mazlum Abdi başkanlığında Sozdar Derik ve Sîpan Hemo'dan oluşan 3 kişilik SDG heyeti Şam'a giderek Suriye hükümeti ile görüşme gerçekleştirdi.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre, toplantıya ABD öncülüğündeki uluslararası IŞİD karşıtı koalisyonun Doğal Kararlılık Operasyonu (Operation Inherent Resolve) komutanlarından Kevin J. Lambert’in de katıldığını aktardı.

SDG, toplantının ardından yaptığı ikinci açıklamada görüşmelerin tamamlandığını, ancak ayrıntılar ile sonuçların daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) bağlı Şimal Demokratik Tugayı Komutanı Ebu Ömer el-İdlibi ise, Şam yönetimi ile SDG arasında bugün imzalanması planlanan anlaşmanın teknik çerçevesine ilişkin ilk bilgileri paylaştı.

anlaşma Suriye ordusunun yapısında önemli bir yeniden düzenlemeyi de beraberinde getiriyor.

ÜÇ TÜMEN VE ÜÇ TUGAY KONUSUNDA UZLAŞMA SAĞLANDI

İdlibi, mutabakat kapsamında SDG güçlerinin Suriye ordusu bünyesinde yeni bir yapılanmaya gideceğini belirtti. Buna göre, ordu yapısı içinde üç tümen ve üç tugay oluşturulması konusunda taraflar arasında uzlaşı sağlandı.

Kadın Savunma Birlikleri’nin (YPJ) entegrasyon sürecinde ise ayrı bir statüye sahip olacağı ifade edildi. YPJ’nin, kendine özgü yapısını koruyarak özel bir tugay çatısı altında Suriye ordusuna dahil edilmesi planlanıyor.

Anlaşma çerçevesinde ayrıca, sınır güvenliğinden sorumlu bir “Sınır Koruma Tugayı” ile terörle mücadele operasyonları için ayrı bir “Terörle Mücadele Tugayı” kurulması öngörülüyor.

ABD ANLAŞMAYA GARANTÖR OLDU

İmza sürecinde iki kritik belgenin devreye gireceği aktarıldı. İlk belgenin, IŞİD’e karşı ortak mücadele stratejisini kapsadığı; ikinci belgenin ise SDG savaşçılarının tümenler halinde Suriye ordusuna entegrasyonunun hukuki ve askerî yol haritasını belirlediği ifade edildi.

Bunun yanı sıra, sivil idari düzenlemeleri içeren ve daha önce imzalanan 10 Mart Anlaşmasının uygulama süresinin de uzatıldığı bildirildi.

İdlibi’nin verdiği bilgilere göre, imza töreni uluslararası gözlemcilerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Arap ülkelerinden üst düzey temsilcilerin yanı sıra ABD ordusundan yetkililer, IŞİD’e Karşı Uluslararası Koalisyon’un Doğal Kararlılık Operasyonu Komutanı Kevin J. Lambert, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve aynı zamanda Başkan Donald Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack’ın da törende hazır bulunması bekleniyor.

Bu aktörlerin, anlaşmanın uygulanma sürecinde “garantör” sıfatıyla rol üstleneceği vurgulanıyor.