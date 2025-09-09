Almanya'da CHP’ye yapılanlar manşetlere çıktı. Alman medyası, “Tamamen siyasi operasyonlarla ana muhalefete aylardır baskı yapılıyor. Amaç, İmamoğlu’nun adaylığını engellemek ve kontrollü muhalefet yaratmak” diyor.
STERN: Türkiye Cumhurbaşkanı, siyasi rakipleriyle mücadele etmek ve ülkenin yargısını boyunduruk altına almak için otoriter yöntemler kullanmakla suçlanıyor.
TAGESSCHAU: CHP aylardır baskı altında. Hükümetin hedefinin İmamoğlu’nun adaylığını önlemek ve CHP’yi kontrollü muhalefet haline getirmek olduğu belirtiliyor.
DER SPIEGEL: Türkiye’nin en büyük muhalefet partisi CHP, İstanbul’daki parti genel merkezi etrafındaki polis barikatlarının ardından halkı protestoya çağırdı.
REUTERS: Türkiye’nin ana muhalefeti, polisin İstanbul ofisini barikat altına almasının ardından miting çağrısında bulundu.
BLOOMBERG: Muhalefetin karargahına yönelik polis ‘kuşatması’ gerginliği artıyor.
FINANCIAL TIMES: Türkiye muhalefet lideri, Erdoğan’ı yasal ‘darbe’ yapmakla suçladı.