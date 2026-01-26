Bolu Mudurnu ilçesine bağlı Ordular köyünde yaşayan ve o meşhur kareyle milyonların gönlünde taht kuran Ali Meşe, bir süredir yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. 93 yaşındaki Meşe, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
TÜRKİYE ONU O KAREYLE TANIMIŞTI
Ali Meşe’nin hikayesi, 17 Ocak 2018 tarihinde sobayı tutuşturmaya çalışırken çıkan yangınla başladı. Ahşap evinin alevlere teslim olmasını çaresizce izleyen yaşlı adamın, enkazın önünde sağ kurtulan kedisine sarılarak gözyaşı dökmesi, o dönemin en unutulmaz olaylarından biri olmuştu. Bu kare, sadece Türkiye’de değil dünya basınında da geniş yankı bulmuştu.
KEDİSİYLE YENİ EVİNE YERLEŞTİRİLMİŞTİ
Yangının ardından Ali Meşe için kısa sürede yeni bir ev inşa edilmişti. Ali Meşe'nin cenazesi, bugün Ordular köyünde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedilecek.