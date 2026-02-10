1800 yıllarda Amerikalı Esther Howland'ın ilk Sevgililer Günü kartını yollaması ile başlayan ve küresel ölçekte bir fenomen haline gelen '14 Şubat Sevgililer Günü' bu yıl da milyonlarca insan tarafından kutlanacak.



Yıllar içerisinde 14 Şubat'ın kendine özgü gelenekleri ortaya çıkarken, bunlar arasında en bilineni ise sevgililer arasında gerçekleşen çiçek hediyesi olmakta.

TÜRKİYE'DEN 75 MİLYON DAL ÇİÇEK İSTİYORLAR



Kesme çiçek ve süs bitkileri üretiminde ilk sırada bulunan Antalya’da 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde hummalı bir çalışma var. Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, Sevgililer Günü için yaklaşık 10 milyon dolarlık, 70–75 milyon dal civarında çiçek sevkiyatı gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu yıl da en çok tercih edilen çiçek karanfil oldu.