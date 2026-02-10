Ordu'nun Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu boyunca uzanan kumsal şeridinde Geran-2 tipi bir kamikaze İHA'ya benzeyen bir cisim bulundu.

Rus yapımı İHA'yı andıran cismin savaş başlığı olduğu tahmin edilen parça ve sol kanadının kırık olduğu görüldü. İHA'nın neden düştüğü ve nasıl orduya kadar geldiği henüz bilinmiyor.

Deniz kenarında İHA'yı andıran parçalanmış bir cisim gören vatandaşlar, durumu acil durum ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kıyıya vuran cismin üzerinde yaptıkları incelemelerde insansız hava aracı (İHA) parçası olduğunu tespit etti.

Öte yandan, bugün İstanbul'dan Su Altı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekiplerinin geleceği, bölgede inceleme yapılacağı ve sonrasında parçanın imha edileceği belirtildi.