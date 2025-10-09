Aralık ayında imzalanan sözleşme ile Türk silah üreticisi Baykar, Kosova'ya Skydagger kamikaze dronu ihraç edeceğini duyurmuştu. Söz verilen teslimatlar dün itibarıyla Kosova'ya ulaşırken, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye'ye teşekkür eden bir mesaj yayınladı.





Sırbistan ile sık sık gerilim yaşayan Kosova'nın aldığı yeni nesil silahlar, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučic'in Türkiye'ye sert tepki göstermesine neden oldu.

'TÜRKİYE'NİN GERÇEK NİYETİNİ ÇOK İYİ ANLIYORUZ'



Vučic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "“Türkiye’nin tavrı BM Şartı’nın ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı kararının vahşi ihlalidir. Priştine’deki yetkililerin sürekli silahlandırılması kabul edilemez. Artık tamamen açık ki Türkiye Batı Balkanlarda istikrar istemiyor ve yeniden Osmanlı İmparatorluğu’nu diriltme hayali kuruyor.



Sırbistan küçük bir ülke olabilir, ama Türkiye’nin gerçek niyetlerini çok iyi anlıyoruz.” ifadelerini kullandı.





