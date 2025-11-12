İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Huriye Helvacı (43) ve oğlu Osman Yaşar Helvacı’nın (5), Köseali köyü yakınlarında ormanlık alandaki dere yatağında ölü bulunmasına ilişkin soruşturmasını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri bölgede detaylı arama yaptı. Çalışmalar sırasında, Huriye Helvacı’ya ait kıyafetler cesedinden yaklaşık 15 metre uzaklıkta bulundu. İlk incelemelerde, kadının vücudunda delici, kesici alet ya da darp izi tespit edilmedi.

Ekipler, hipotermi vakalarında kişilerin ölümden önce aşırı sıcaklık hissine kapılıp kıyafetlerini çıkarabildikleri olasılığını değerlendiriyor.

OTOPSİYE GÖTÜRÜLDÜ

Anne ve oğlunun kesin ölüm nedeni, Ankara’da yapılacak otopsi sonucuyla belirlenecek.

CEP TELEFONU BULUNAMADI

Bölgede yürütülen aramalarda Huriye Helvacı’nın çantasına da ulaşıldı; ancak cep telefonu bulunamadı. Ekiplerin cep telefonunu bulmak için çalışmaları devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Huriye Helvacı ve oğlu Osman Yaşar Helvacı, 2 Kasım’da Bozkurt ilçe merkezindeki evlerinden ayrılmıştı. Anne ve oğlunun kaybolmasının ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

Dün yapılan aramalarda, çocuğun cesedi, Köseali köyü ormanlık arazisindeki şelale tabanında, annesinin cesedi ise yaklaşık 50 metre yukarısında bulunmuştu.