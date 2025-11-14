Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolduktan 9 gün sonra oğluyla birlikte cenazesine ulaşılan kadının kayıp cep telefonu da bulundu. Türkiye'nin konuştuğu olaya ilişkin detayların bu telefondan çıkması bekleniyor.
ORMANLIK ALANDA BULDULAR
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 43 yaşındaki Huriye Helvacı'nın kayıp cep telefonuna, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu Köseali köyündeki ormanlık alanda ulaşıldı. Kadının başka kayıp eşyasının kalmaması nedeniyle bölgedeki arama çalışmaları sonlandırıldı.
CANSIZ BEDENLERİ UZAKTAYDI
İlçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın bulunması için arama çalışması yürütülmüştü. Çocuğun cesedi 11 Kasım'da Köseali köyünün ormanlık arazisinde bulunan şelale tabanında, kadının cesedi ise oğlunun yaklaşık 50 metre üst tarafında bulunmuştu.