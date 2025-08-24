Türkiye'nin en ünlü oyuncuları arasında yer alan Hande Erçel ile Arzu Sabancı ve Ömer Sabancı çiftinin ortanca oğlu Hakan Sabancı, magazin gündemini sarsan ilişkilerini noktaladı.



İkili sık sık yaptıkları yurt dışı tatilleri ile gündeme gelirken, Hande Erçel'in Sabancı ailesi ile sık sık etkinliklere katılması nedeniyle iki ismin yakında dünya evine gireceği düşünülüyordu.

SOSYAL MEDYADAN SİLDİ



Hande Erçel'in Aşkı Hatırla dizisinde partneri Barış Arduç ile çektiği yakın sahnelerin ardından ikili arasında kıskançlık krizi çıktığı ve çiftin ayrılma kararı aldığı iddia edilse de, Sabancı ve Erçel sosyal medyada paylaştıkları fotoğraf ile iddiaları yalanlamıştı.



Hande Erçel'in sosyal medya hesabında yaptığı değişiklik ise ayrılık tartışmalarına son noktayı koydu.



Erçel, Sabancı ile olan tüm paylaşımlarını kaldırarak birlikteliğin sona erdiğini resmen ilan etti.