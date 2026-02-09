Hatay’ın Defne ilçesinde annesi Semra Özbay ile birlikte yaşam mücadelesi veren Barış Özbay, asrın felaketinde evini ve yakınlarını kaybetmenin verdiği ağır travmayla baş başa kalmıştı. Bu süreçte üniversite eğitimini yarıda bırakan Barış, dünyayla bağını keserek tamamen dijital dünyaya sığındı. Yaklaşık 3 yıl süren bu izolasyon, hem ruhsal hem de fiziksel bir çöküşü beraberinde getirdi.

İçine kapandığı karanlıktan devlet kurumlarının profesyonel girişimleri sayesinde çıkarılan Barış, kapsamlı bir rehabilitasyon sürecine alındı. Sosyal hayata uyum sağlama aşamasında dijital yeteneklerini bu kez yapıcı bir şekilde kullanan genç adam, sosyal medyada içerik üreticiliği ve yayıncılığa başladı.

Barış’ın son görüntüsü, onun eski halini bilenleri şaşkına çevirdi. Saç-sakal bakımı, sağlıklı kilosu ve özgüvenli duruşuyla bambaşka birine dönüşen genç için sosyal medyada yapılan "Evrim değil mutasyon geçirmiş" yorumları, bu değişimin ne kadar radikal olduğunu gözler önüne serdi.

İşte son hali: