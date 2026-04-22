İstanbul Belgrad Ormanı'nda yaşanan ve kamuoyunu derinden sarsan Ece Gürel olayında hukuki süreçle ilgili önemli bir karar açıklandı. Ormanda kaybolduktan günler sonra bulunan ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan peyzaj mimarı Ece Gürel'in ailesinin şikayeti üzerine başlatılan inceleme sonuçlandı.
MOBBİNG İDDİASINA TAKİPSİZLİK
Genç kadının trajik ölümünün ardından acılı aile, kızlarının çalıştığı şirkette ağır bir psikolojik baskı ve mobbinge maruz kaldığını iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu. Ailenin iddialarını mercek altına alan adli makamlar, iş yerindeki çalışma koşullarını ve Gürel'in maruz kaldığı öne sürülen davranışları kapsamlı bir şekilde inceledi.
Ancak yürütülen adli soruşturma neticesinde, peyzaj mimarı Ece Gürel'e karşı iş yerinde hakaret, tehdit, taciz veya sistematik psikolojik şiddet gibi suç unsuru oluşturabilecek herhangi bir eylemin gerçekleştirildiğine dair somut bir bulguya rastlanmadı. Yeterli delil elde edilememesi üzerine savcılık, şirket yetkilileri hakkında yürütülen soruşturmada 'takipsizlik' kararı verdi.
4 GÜN SONRA BULUNMUŞTU
Peyzaj mimarı olarak görev yapan Ece Gürel, yürüyüş yapmak amacıyla tek başına gittiği İstanbul Belgrad Ormanı'nda sırra kadem basmıştı. Ailesinin ve yakınlarının kayıp ihbarı üzerine polis, jandarma ve arama-kurtarma ekiplerince bölgede geniş çaplı bir çalışma başlatılmıştı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu genç kadın, kaybolduktan tam dört gün sonra ormanlık alanda bitkin halde bulunmuştu. Durumu kritik olan Gürel, derhal hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayata tutunamamıştı. Ailenin ortaya attığı mobbing iddiaları ise olayın ardındaki soru işaretlerini artırmıştı.