Elazığ'da evine döndüğünde içeride gördüğü Orhan Ö.’yü tabancayla vurarak öldüren Başkomiser Metin K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre Çaydaçıra Mahallesi’nde bulunan bir sitedeki evine gelen Başkomiser Metin K., içeride eşi ve Orhan Ö.’yü görünce tartışma çıktı. Tartışma esnasında Metin K., belindeki tabancayla Orhan Ö.’ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Orhan Ö. yığılırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendiril.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Orhan Ö.’nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Orhan Ö.’nün cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi’nin morguna götürüldü.

Gözaltına alınan Başkomiser Metin K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.