Türkiye için önemli bir yere sahip olan kozmetik markası Hunca, mali sıkıntıların içerisine sıkışıp kaldı. Şirket, çareyi konkordato talebinde buldu.

1957 yılında kurulan marka, yıllar içinde geniş ürün yelpazesiyle uluslararası pazarda adını duyurdu. Artan ekonomik dalgalanmalar ve enflasyon baskısı, şirketi ikinci kez mali yapılandırma sürecine girmeye zorladı.

YENİDEN KONKORDATO KARARI

Yeniçağ'da yer alan habere göre, geçtiğimiz yıl kendi isteğiyle konkordato ilan eden Hunca, 2025 yılının Şubat ayında bu süreci tamamlamıştı. Ancak alacaklı şirketlerden biri olan Vitt Kozmetik ve Özel Sağlık Hizmetleri'nin başvurusu üzerine, Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından Hunca Kozmetik Sanayi A.Ş. ve iştiraklerinden Hunca Ambalaj için 3 aylık geçici mühlet kararı alındı. Bu süre zarfında şirket, borçlarını yapılandırmak için yeni bir mali plan hazırlayabilecek.

MODERN TESİSLERDE ÜRETİM DEVAM EDİYOR

Hunca, üretimini Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu olan modern tesisinde sürdürüyor. 1998 yılında Bahçeköy’den taşınan fabrika, 22 dönümlük alan üzerine inşa edilmiş olup 16.500 metrekare kapalı alana sahip. Bu tesis, deodoranttan parfüme, saç bakım ürünlerinden renkli kozmetiğe kadar geniş bir ürün gamını barındırıyor.

KÜRESEL PAZARDA GÜÇLÜ VARLIK

Hunca, sadece Türkiye pazarında değil, aynı zamanda uluslararası alanda da güçlü bir varlık gösteriyor. Şirket, 70'ten fazla ülkeye ihracat yaparken, fason üretim hizmetleriyle hem yerli hem de yabancı markalarla iş birlikleri kurarak küresel kozmetik sektöründe adından söz ettirmeye devam ediyor.

Türkiye’deki ekonomik belirsizlik ve yüksek enflasyon, Hunca gibi köklü markaların da mali yapılarını zorlamaya devam ediyor. Bir dönem toparlanma işaretleri gösteren Hunca, bu kez alacaklıların girişimiyle yeniden konkordato sürecine girmiş durumda. Ancak şirketin ihracattaki gücü ve üretim altyapısı, önümüzdeki dönemde toparlanma potansiyelinin hâlâ mevcut olduğunu gösteriyor.