CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesi ve yerine kayyum atanmasının ardından Türkiye’nin kredi risk göstergesi olan CDS (Kredi Risk Primi), 265 puandan 274 puana yükseldi.

CDS NEDEN Ö NEML İ D İ R?

Finansal piyasalarda yakından takip edilen CDS, bir ülkenin ya da şirketin borcunu geri ödeyememe ihtimalini ölçen bir tür sigorta primi olarak tanımlanıyor. Yatırımcılar, bu primi borcun geri ödenmeme riskine karşı bir güvence bedeli gibi görüyor.

CDS’in yükselmesi, borçlunun riskli hale geldiğine işaret ederken; düşmesi, piyasalarda daha güvenli bir algı oluştuğunu gösteriyor. Bu oran; ekonomik dengeler, siyasi gelişmeler ve küresel finansal koşullardan doğrudan etkileniyor. Yatırımcıların risk algısının bir göstergesi olan CDS, piyasaların yönünü belirleyen en kritik parametrelerden biri olarak öne çıkıyor