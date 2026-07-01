Kocaeli’nin önemli turizm destinasyonlarından Kandıra Kerpe’de bir dönem bölgenin en dikkat çeken konaklama tesisleri arasında yer alan Gaia Beach Hotel, bugün atıl haliyle dikkat çekiyor. Eski adıyla Kerpe Diem olarak bilinen ve açıldığı dönemde bölgenin tek 5 yıldızlı oteli olma özelliğini taşıyan tesis, yıllar içinde tamamen kaderine terk edildi.

Nokta Gazetesi'nin aktardığına göre, Kerpe sahilinde bulunan ve bir zamanlar lüks turizmin simgelerinden biri olarak gösterilen otel, günümüzde harabeyi andıran görüntüsüyle bölge sakinlerinin ve tatilcilerin eleştirilerine neden oluyor. Deniz, kum ve doğal güzelliklerle çevrili alanda yükselen metruk yapı, Kerpe’nin turizm kimliğiyle tezat oluşturan görüntüsü nedeniyle rahatsızlık yaratıyor.

BÜYÜK YATIRIMLA AÇILDI, KAPISINA KİLİT VURULDU

İş insanı Tekin Alkan tarafından hayata geçirilen tesis, 146 odası, 10 bin 677 metrekare kapalı kullanım alanı, 5 bin 132 metrekare açık alanı ve özel plajıyla bölgenin en iddialı yatırımları arasında yer alıyordu. Ancak işletme döneminde yaşanan çeşitli yönetimsel sorunlar ve bürokratik süreçler nedeniyle faaliyetlerini sürdüremeyen otel zamanla kapandı.

2020 yılında yaklaşık 16 milyon dolar ekspertiz değeriyle satışa çıkarılan tesis için beklenen yatırımcı ilgisi oluşmayınca bina uzun süre boş kaldı.

YAĞMACILARIN HEDEFİ HALİNE GELDİ

Otelin faaliyetlerini durdurmasının ardından gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması, yapının kısa sürede yağmacıların hedefi olmasına yol açtı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından binaya girilerek otelin içindeki çok sayıda ekipman söküldü ve çalındı.

Endüstriyel mutfak malzemeleri, televizyonlar, klimalar ve mobilyalar başta olmak üzere birçok eşya ortadan kaybolurken, zamanla elektrik tesisatı, su boruları ve değerli metal parçalar da sökülerek götürüldü.