Mobilya sektörünün önde gelen firmalarından Ezza Home Mobilya, yaşadığı ekonomik sıkıntıların ardından resmen iflas etti. Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren ve yaklaşık 200 kişiye istihdam sağlayan şirketin iflas kararı, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verildi.

İFLAS KARARI ÇIKTI

Mahkemenin kararına göre, Salvezza Ezza Mobilya Sanayi Ticaret A.Ş. borca batık durumda olduğu gerekçesiyle iflas etti. İflas tasfiyesinin adi tasfiye yöntemiyle yürütülmesine hükmedildi.

Aynı dosyada yer alan Tek Atak Export Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında ise borca batıklık tespit edilmediği için iflas kararı verilmedi.

Mahkeme, konkordato sürecinin de sonlandırıldığını, şirketin iflasının gecikmeksizin İnegöl İflas Müdürlüğü’ne bildirilmesine karar verdi.

2018’DE KURULMUŞTU, 2022’DE MARKALAŞMA ADIMI ATMIŞTI

Mobilya sektörüne 2018 yılında giriş yapan firma, kısa sürede büyüyerek Ezza Home Mobilya Ltd. Şti. adıyla üretim faaliyetlerini sürdürdü. 2022 yılında Salvezza Ezza Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanıyla yeniden yapılanan şirket, aynı yıl ByEzza markasını tescil ettirerek markalaşma yolunda önemli bir adım atmıştı.

Yenilikçi tasarımları ve ihracat kapasitesiyle tanınan ByEzza, kısa sürede Türkiye’nin önde gelen mobilya üreticileri arasında yer almış, üretim kapasitesini ayda 10 bin takıma kadar çıkarmıştı.

KÜRESEL PROJELERE MOBİLYA ÜRETİYORDU

ByEzza ve Ezzray markalarıyla faaliyet gösteren grup, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda büyüme hedefiyle hareket ediyordu. Firma, otel ve konut projelerine özel üretimler yaparak ihracat listelerinde üst sıralara çıkmıştı.