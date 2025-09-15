Türkiye ve Yunanistan arasındaki NAVTEX tartışması yeniden hararetlendi. Jeolojik araştırmalar için Ege Denizi'ni gezecek olan Piri Reis araştırma gemisi limandan ayrılmadan önce, İzmir İstasyonu NAVTEX 0863/25 yayınlayarak geminin rotasını bildirdi.

Bu adım üzerine Yunanistan rahat duramadı. Komşu, Lemni adasından NAVTEX 154/25 yayınladı ve gemiyi "Yunan sınırlarını aşmaması" konusunda uyardı.

Ancak Yunan basını, bu durumu bir adım daha ileri taşıdı. Yunan basınında çıkan haberde, Piri Reis'in "Yunan donanması tarafından dikkatle izlendiğinin" altı çizildi.

NAMLULAR PİRİ REİS'E DOĞRULDU

Piri Reis, Midilli’nin batısından başlayarak Sakız Adası’nın güneyine, oradan da Sakız adasının kıyısına kadar geliyor. Ancak gemi, faaliyetlerini uluslararası sularda gerçekleştiriyor.

Ancak Yunanistan, bu bölgeyi donanmasının "daimi atış sahası" olarak ilan etti. Yani Piri Reis, sürekli olarak Yunan silahlı kuvvetlerinin tehdidi altında faaliyetlerini gerçekleştirecek.

Ancak bu durum ilk kez yaşanmıyor. Türkiye ve Yunanistan arasındaki karasuları tartışması yıllardan beri devam ediyor.

İki taraf da jeolojik araştırma gemilerini birbirlerinin kıyılarına, karşı tarafı kınayan açıklamalarla gönderiyor.

İŞİN ASLI GEMİ DEĞİL, KABLO

Yunanistan'ın canını asıl sıkan Piri Reis'in rotası değil, Türkiye ve Libya arasındaki Münhasır Ekonomik Alan anlaşması.

Bu anlaşma, Atine ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni birbirinden bir hayli uzaklaştırıyor. Dahası, anlaşma İtalya gibi Avrupa ülkelerinde de tanınıyor.

Bu durum, Yunanistan'ın kanayan yarası haline gelen Lefkoşa - Atina denizaltı elektrik hattının kurulmasını imkansız hale getiriyor.

Yunan basınına göre bu projenin önündeki Türkiye engeli, GKRY ve Yunanistan'ı birbirine düşürüyor. Proje, enerji olduğu kadar karasularını belirleyecek nitelik taşıyor.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim, Lefkoşa - Atina denizaltı elektrik kablosu nihai bir sonuca erişmeden bitecek gibi değil. Nitekim ne Ankara, ne de Atina bu konuda anlaşmaya yakın.