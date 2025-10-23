Basketbol dünyasının en büyük organizasyonu NBA artık Amazon Prime Video ekranlarında olacak. Amazon, NBA’in Türkiye yayın haklarını 11 yıllığına satın aldığını resmen duyurdu. Bu uzun vadeli anlaşmayla birlikte, Türkiye’deki Prime üyeleri 25 Ekim 2025’ten itibaren tüm NBA maçlarını ek ücret ödemeden ve Türkçe anlatımla izleyebilecek.

Anlaşma, Amazon’un spor yayıncılığı alanındaki global yatırımlarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şirket, son yıllarda Premier League, UEFA Şampiyonlar Ligi ve NFL gibi büyük spor organizasyonlarının yayın haklarını da farklı bölgelerde üstlenmişti.

Bu yeni adım, Amazon Prime Video’nun Türkiye pazarındaki büyüme stratejisinde sporu merkezine aldığının en net göstergesi oldu.

TÜRKÇE ANLATIMLA YAYINLANACAK

Yeni dönemde NBA maçları, Türkçe spiker ve yorumcular eşliğinde Prime Video üzerinden yayınlanacak. Basketbolun tanınan isimleri Kaan Kural ve İnan Özdemir, Amazon Prime’ın yayın ekibinde yer alacak.

İkili, hem maç anlatımlarında hem de özel analiz programlarında görev yapacak.

Amazon ayrıca, NBA karşılaşmalarının yanı sıra haftalık özetler, özel röportajlar, kulis görüntüleri ve istatistik odaklı içeriklerle “tam kapsamlı bir basketbol deneyimi” sunmayı planlıyor.