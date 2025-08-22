Günümüzde Avrupa ülkeleri Türk vatandaşlarına yönelik sıkı vize politikaları uygulasa da, 1980 yılı öncesinde Türk vatandaşları serbest şekilde istedikleri Avrupa ülkesini seyahat edebilmekteydi.



Bu durum zamanla Avrupa ülkelerindeki Türk nüfusunun artmasına neden olurken, kaçak şekilde Avrupa'ya yerleşen birçok Türk zamanla önemli işletmeler kurarak farklı kültürlere entegre oldu.



HOLLANDA'YI AYAĞA KALDIRAN TÜRK



1974’te Rotterdam’a yerleşen Kayserili Ahmet Aktar, zamanla farklı yöntemlere başvurarak Kayserili akrabalarını tek tek Hollanda'ya getirdi ve hızlıca bakkal dükkanları açılmasını sağladı.



Sayıları hızla artan bakkal dükkanlarının önemli kısmında işler 'kayıt dışı' şekilde yürütülüyordu. Zamanla ortaya çıkan usulsüzlükler Hollandalı yetkilileri alarma geçirirken, 1980'li yıllardan itibaren nüfusunda Kayseri yazan Türk vatandaşlarının ülkeye girişinde daha hassas davranılmaya başlandı.



KAYSERİ TAKİBİ GEVŞETİLDİ



Aradan geçen yıllarda sınır politikalarının daha güvenli hale gelmesinin ardından 1990'lı yıllarda başvurulan Kayserililere yönelik yakın takip, günümüzde tamamen ortadan kalkmış durumda.



80'li yıllardan itibaren Hollanda'nın birçok şehrinde patlayan Kayserili nüfusu ise günümüzde de varlığını korumaya devam ediyor. O dönem “Türk marketleri patlaması” Hollanda basınında günlerce tartışılırken, bugün hala Rotterdam’ın bazı bölgeleri Kayserililerin yoğunluğu nedeniyle “Küçük Kayseri” olarak biliniyor.