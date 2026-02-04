Ülke vatandaşlarının pasaportları ile yapabileceği vizesiz seyahatleri dikkate alarak oluşturulan 'Hanley Pasaport Endeksi' verilerine göre Türk vatandaşları, 2026 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü 46. pasaportuna sahip.



1980'li yıllardan itibaren Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ülkemize vize zorunluluğu uygulamaya başlarken, aralarında ABD ve Birleşik Krallık'ın yer aldığı çok sayıda gelişmiş ülke de Türk vatandaşlarına serbest geçiş özgürlüğü tanımamakta.

Halk arasında 'Bordo pasaport' olarak bilinen Umuma Mahsus Pasaport ile Türk vatandaşlarının girebileceği en gelişmiş ülke ise Japonya olmakta. 122 milyon nüfusa sahip ada ülkesi bugünlerde aralarında Türkiye'nin de yer aldığı bazı ülkelere vize serbestisini kaldırmayı tartışırken, Türk vatandaşlarının 68 yıldır vizesiz seyahat edebildiği Japonya'da Ordululara yönelik geçmiş yıllarda uygulanan 'fiili giriş yasağı' sosyal medyada yeniden gündem oldu.



ORDULULAR NEDEN JAPONYA'YA ALINMADI?



Bugünlerde gelişen güvenlik sistemleri ile birlikte Japonya'nın ülkeye turist kabulünde 'il bazlı' değerlendirme sistemi bulunmamakta. Ancak 1989 yılında işçi olarak Türkiye'den Japonya'ya seyahat eden Hayri Bey (Hayri Aktar), ülkede yaptıklarıyla kısa süre içinde Orduluların Japonya'ya kabul edilmemesine yol açtı.



İmkansızlıklar içerisinde 1989 senesinin mart ayında Türkiye'den Japonya'ya giden ve kısa sürede birçok farklı işte çalışan Hayri Bey, kısa süre içerisinde çalışkanlığı ile büyük bir kazanç sağladı ve Japonya'nın Nagoya şehrinde düzenini kurdu.



Akrabalarına ve hemşehrilerine düşkünlüğü ile bilinen Hayri Bey, yıllar içerisinde kademeli şekilde tanıdığı insanları kaçak yollarla Japonya'ya soktu ve bir süre sonra oturma izni almalarını sağladı. Hayri Bey'in beraberinde getirdiği insanların da Ordudan tanıdıklarını Japonya'ya getirmesiyle birlikte sadece birkaç yıl içerisinde Japonya'daki Türk nüfusunun neredeyse yarısı Ordululardan oluşur hale geldi.





Nagoya şehri başta olmak üzere birçok bölgede Ordu'dan gelen Türk vatandaşları tarafından 'Türk mahallesi' kurulması ülkede gündem olurken, düzensiz insan selinin önüne geçmek isteyen Japonya, havalimanlarında görevli pasaport memurlarına Türkiye'den gelen yolcular için ek kontrol yapmaları talimatını verdi.



1995 yılından itibaren Türkiye'den Japonya'ya giriş yapan vatandaşlara 'de facto' şekilde uygulanan bu kontrolde, ülkeye giriş yapacak isimlerin Türkiye'deki kütüğüne dikkat edildi. Ordulu vatandaşların büyük bölümü havalimanından geri çevrilerek Türkiye'ye yollanırken, 2000'li yılların başında artan güvenlik sistemleri ile birlikte yasal olmadan uygulanan bu durum ortadan kalktı.





