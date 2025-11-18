Türkiye'nin artan baskıların sonucu olarak pahalı ABD doğalgazına yönelmesiyle Moskova ile Ankara arasındaki enerji diplomasisinin geleceği tartışılıyor. ABD’nin Türkiye’ye ‘Rus enerjisi alma’ çağrısı yapmasıyla milyonlarca hane, yeni yılda doğalgaza erişememe ve kış soğuğunda battaniye altında kalma riski yaşıyor.

Türkiye’nin ABD’den doğalgaz ithalatı 8 yılda 23 kat artış göstermesine rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eylül ayındaki Beyaz Saray ziyaretinde, yeni enerji anlaşmaları imzalamıştı. Bu duruma dikkat çeken CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Türkiye, 2045 yılına kadar ABD’den sıvılaştırılmış doğalgaz ithal etmek için 43 milyar dolar ödeyecek” ifadesini kullandı.

ABD’nin Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, mevkidaşı Hakan Fidan ile bu ay yaptığı görüşmede Türk tarafına ‘Rus enerjisi kullanmayın’ dediğini hatırlatan Öztunç, “ABD Başkanı Donald Trump, ‘Ruslardan doğalgaz alma’ diyor, Erdoğan almıyor. Havalar iyice soğuyacak.Enerji krizi kapıda, iktidar seyrediyor” açıklamasını yaptı.

Rusya ile Türkiye arasındaki Mavi Akım ve Türk Akımı anlaşmalarının süresinin yıl sonunda dolacağını vurgulayan Öztunç, “Türkiye kış aylarında doğalgaz açığı yaşayabilir” dedi.

‘ABD BASKI YAPIYOR’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Öztunç, Bakan’a “ABD’den Türkiye’ye Rusya’dan doğalgaz ve petrol alımı yapmaması yönünde baskı mı vardır? Rusya ile doğalgaz sözleşmeleri için görüşmeler başlamış mıdır? Rusya’nın yeni sözleşmenin koşullarını ağırlaştırması söz konusu mudur” sorularını yöneltti.