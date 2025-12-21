Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Konya Şeker, geçtiğimiz yıl 17 milyar TL'yi aşan kömür borcunun ardından Türkiye Kömür İşletmeleri'nden (TKİ) yeni teslimat alamaması üzerine Soma Termik Santrali'ndeki üretimi durdurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Ankara'da yapılan görüşmelerde taraflar arasında anlaşmazlık yaşanırken, aylardır satışta olan santralin devrine yönelik önemli gelişmeler yaşanıyor.



BAKANLIK VE KONYA ŞEKER ARASINDA ANLAŞMA İMZALANDI



Gazeteci Olcay Aydilek'in haberine göre, Konya Şeker ile Türkiye Kömür İşletmeleri, cuma günü yaklaşık 20 milyar TL'lik borcun yapılandırılması konusunda anlaştı.

Öte yandan söz konusu yapılandırma anlaşmasının ardından Konya Şeker, santralın devri için de Akçadağ-ODAŞ ortaklığı ile ciddi bir mesafe aldı.





