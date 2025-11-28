Türkiye'de uygulanan sıkı para politikaları, orta ve büyük ölçekli şirketlerin ucuz finansmana erişmekte güçlük yaşamasına neden olurken, peş peşe iflas ve konkordato haberleri gelmeye devam ediyor.



Geçtiğimiz yılın ekim ayında konkordato ilan eden ve sektörün en büyük şirketleri arasında yer alan Hitit Seramik, yaşadığı ekonomik bunalımdan çıkamadı. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, dev şirket hakkında iflas kararı verirken, İbrahim Hızal Holding AŞ için verilen tedbir kararı da kaldırıldı. Böylece, anılan şirket de hacizlere karşı korumasız duruma geldi.

1,5 MİLYAR TL BORÇLA İFLAS ETTİLER



İbrahim Hizal'ın 2017 yılındaki ani vefatının ardından büyük sıkıntılar yaşamaya başlayan şirket, beraberinde 1,5 milyar TL'yi aşan borçla birlikte battı. Halk TV'de yer alan habere göre, genel merkezi İstanbul'da, fabrikası ise Uşak'ta bulunan şirketin 300'ün üzerinde çalışanı bulunuyor. Şirket, güçlü dönemlerinde bin kişinin üzerinde işçi istihdam ediyordu.

4 AYDA 72 MİLYON TL ZARAR



İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, başvuru üzerine 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu kararla birlikte, anılan şirketler hacizlere karşı korumaya alınmış oldu. Ancak devam edilen süreçte, umulan olumlu gelişmeler yaşanmadı. 2025 yılında 92 milyon liralık kar elde edilmesi beklenirken yılın ilk 4 ayında 72 milyon liralık zarar oluştu.



HACİZ İŞLEMLERİNE AÇIK HALE GELDİ

Mahkeme dün görülen davada kararını açıkladı. 300’den fazla kişinin çalıştığı Hitit Seramik AŞ için iflas kararı verildi. Şirketin borcunun ise 1.5 milyar lira seviyesinde olduğu anlaşıldı. Aynı karar Beril Seramik Hammaddeleri AŞ için de verildi.





Mahkeme, İbrahim Hızal Holding AŞ ile Sevgi Hızal Beril Hızal ve Eylül Nehir Hızal’a yönelik verilen geçici mühlet kararını da kaldırdı. Böylelikle anılan şirket hacizlere karşı korumasız duruma geldi.





