Türkiye'de yükselen konkordato ve iflas furyasının en sert etkilediği sektör tekstil olurken, ülkenin önde gelen tekstil devleri peş peşe havlu atıyor.



Son olarak Tokat'ta kot üretim fabrikası bulunan ve 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' arasında yer alan Şık Makas'a ait CRS Kot firmasında 800'ün üzerinde işçi, 66 gündür maaşlarının ödenmediğini belirterek iş bırakma eylemine başladı.



'DAYANMAYA GÜCÜMÜZ KALMADI'



Sabah saatlerinde fabrikada toplanan ve çalışmayı durduran yüzlerce işçi, ücretlerini alamadıkları için büyük mağduriyet yaşadıklarını belirterek "Kiramızı ve faturalarımızı bile ödeyemiyoruz. Çocuklarımız aç, bizden haber bekliyorlar" sözleriyle duruma isyan etti.





İHRACAT REKORU KIRDI



Son yayınlanan İSO 500 listesinde 384. sırada yer alan sanayi devi, Türkiye'nin birçok bölgesinde tekstil fabrikalarını işletiyor. 11 yıldır Tokat'taki kot fabrikasında kesintisiz üretim yapan ve peş peşe ihracat rekorları kıran işletme, şimdilerde ise mali darboğazın içine girmiş durumda.



Türkiye'de uygulanan sıkı para politikaları sonrası ucuz finansmana erişmekte güçlük yaşayan işletme yöneticileri, fabrika işçilerine en kısa sürede ücretlerinin ödeneceğini ve sorunun çözüleceğini belirtti.





