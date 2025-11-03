Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 8 Temmuz'da hakkında bir kez daha hak ihlali kararı verdiği eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

AİHM Paneli, Adalet Bakanlığı'nın Edirne'de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş hakkında verilen hak ihlali kararına yapılan itirazını reddetti.

Buna göre, dokuz yıldır tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi kesinleşti.

DEM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Kararın duyurulmasının ardından DEM Parti'den açıklama geldi.

AİHM'nin 8 Temmuz'daki kararı hatırlatılan açıklamada hükümetin itirazına da vurgu yapılarak "AİHM'nin bugün yapılan görüşmesinde ise iktidarın bu itirazı reddedildi. Böylece Demirtaş hakkındaki karar kesinleşmiş oldu" denildi.

ADALET BAKANLIĞI İTİRAZ ETMİŞTİ

Adalet Bakanlığı, 7 Ekim'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkında verdiği ikinci ihlal ve tahliye kararına sürenin dolmasına bir gün kala itiraz etmişti.