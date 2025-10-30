Avrupa Birliği (AB), Ermenistan’da nükleer güvenlik ve radyasyon korumasını güçlendirmek amacıyla 5 milyon Euro'luk hibe desteği sağladı. Ermenistan hükümeti, Avrupa Komisyonu ile yapılan finansman anlaşmasını onayladı.

Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı David Khudatyan, 30 Ekim’de gerçekleştirilen hükümet toplantısında yaptığı açıklamada, fonların 2011’deki Fukuşima nükleer felaketinin ardından yapılan stres testlerinde tespit edilen kritik eksiklerin giderilmesi için kullanılacağını belirtti.

DAHA ÖNCE 12,9 MİLYON EURO DESTEK ALMIŞTI

Ermenistan basını bu yeni finansmanın, Avrupa Birliği’nin nükleer güvenlik alanında Ermenistan’a verdiği desteğin devamı niteliğinde olduğunu yazdı. AB, 2024 yılında başlattığı iş birliği programı kapsamında aynı amaçla 12,9 milyon avroluk bir fon daha tahsis etmişti.

Fonun, Ermenistan’daki nükleer santral güvenlik altyapısının modernizasyonuna katkı sağlayacağı, özellikle hidrojen yönetimi, acil durum sistemleri ve radyasyon izleme altyapısının güçlendirilmesi alanlarında kullanılacağı belirtildi.

2005'TE ÖMRÜ DOLAN SANTRALDE DESTEKTEN YARARLANACAK

AB'nin bu yardımından, Türkiye'nin uzun zamandır kapatılması için Ermenistan'a baskı yaptığı Metsamor Nükleer Enerji Santrali'nin de yararlanacağı anlamına geliyor.

Türkiye'ye sadece 16 km uzaklıktaki bu santral adeta tehlike saçıyor. Iğdır sınırına yakın santralde, biri 1976'da, diğeri ise 1980'de devreye alınan iki reaktör bulunuyor.

Her iki reaktör de Ermenistan'da yaşanan 1988 Spitak depreminden sonra 1989'da kapatılmış ancak yeni inşa edilen 2 numaralı reaktör, yenileştirme çalışmaları sonrasında 1995'te yeniden açılmıştı.

KULLANIM ÖMRÜ 2005'TE DOLDU

Eski teknoloji ürünü olan söz konusu reaktörün 2005'te dolan kullanım ömrü, Ağustos 2021'de yapılan yenileme çalışmaları sonucunda 2026'ya uzatılmıştı. Ermenistan Türkiye'nin baskılarına rağmen tehlike saçan santralini 2036'ya kadar uzatmak için çalışmalar yürütüyor.