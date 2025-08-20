Kentin birçok noktasında içme suyu tesisleri ve Türkiye'nin dört bir yanında şişelenmiş su markalarının kaynakları bulunan Bursa'da su krizi yaşanıyor.

Kentin yıllardır en önemli kaynaklarından biri olan Nilüfer Barajı tamamen kururken, Doğancı Barajı’nda da doluluk oranı yüzde 19’a kadar geriledi.

Bu süreçte Çınarcık Barajı’ndan Bursa’nın şebekesine günlük 110 bin metreküp su verilmesi için hat çalışmaları devam ediyor.

BAŞKAN TASARRUF ÇAĞRISI YAPTI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Şu anda 35 günlük suyumuz kaldı.” diyerek kent sakinlerini tasarrufa davet etti. Bozbey, “Eylül itibariyle yapmış olduğumuz by-pass hatımızda yani Çınarcık'tan gelen o hatta bağladığımız ve Dobruca'ya aktardığımız hattın vanasını açacağız.” ifadelerini kullandı.